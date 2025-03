Orisha Construction est un éditeur de logiciels SaaS dédiés aux professionnels de la construction : entreprises du BTP, PME et Grands Groupes, négociants en matériaux de construction, bailleurs sociaux. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les professionnels de la construction dans leur développement et l’optimisation de leurs ressources, en tenant compte des enjeux et des évolutions de leur secteur. À travers nos solutions logicielles Onaya Negoce, Onaya BTP, Finalcad et Wizzcad, nous apportons à nos clients des outils pour leur permettre de gérer efficacement le chiffrage de leurs chantiers, le suivi, la planification, la facturation en passant par la distribution de matériaux de construction.

Orisha Construction est une marque d’Orisha, éditeur international de logiciels B2B. Orisha compte plus de 1500 collaborateurs et accompagne plus de 100 000 clients dans plus de 100 pays différents.