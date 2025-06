Chantiers sous pression : quand le numérique aligne coûts, délais et qualité

Dans un contexte de pression économique, de rareté des ressources, de complexité croissante des projets et d’exigences réglementaires toujours plus fortes (RE2020, ZAN, décarbonation…), les professionnels du BTP doivent aujourd’hui réinventer leurs méthodes. Impossible désormais de piloter un projet à l’intuition : c’est une approche rigoureuse et connectée qui permet d’aligner maîtrise des coûts, respect des délais et qualité d’exécution.

Chiffrer avec précision, piloter les coûts, facturer efficacement

Près de 30 %3 des projets de construction dépassent leur budget initial. Tout chantier commence par un devis juste, une planification claire des ressources et un suivi budgétaire rigoureux. Chiffrer correctement en amont, c’est sécuriser l’économie du chantier dès la phase d’appel d’offres.

Exit les tableurs approximatifs et les données dispersées : les entreprises doivent s’appuyer sur des outils capables de centraliser les données, de structurer les bibliothèques d’ouvrages, et d’automatiser les étapes clés de la facturation. Ces solutions telles que la solution ONAYA permettent aussi de mieux anticiper les dérives et de préserver les marges sur la durée du projet.

Suivre le chantier en temps réel et fluidifier la communication

Environ 35 %4 du temps sur un chantier est encore consacré à des tâches non productives (recherches d’informations, déplacements inutiles, attentes…).

Une fois le chantier lancé, le pilotage quotidien devient le nerf de la guerre. Les équipes doivent pouvoir suivre l’avancement en temps réel, documenter les interventions, remonter les aléas, et surtout collaborer efficacement.

Les applications mobiles conçues pour les professionnels du terrain telles qu’ONAYA ou FINALCAD deviennent ici incontournables : elles facilitent la communication entre les corps d’état, renforcent le contrôle qualité et permettent de limiter les erreurs et les retards. En milieu occupé, où la rigueur et la discrétion sont cruciales, cette fluidité est encore plus décisive.

Structurer les projets autour du BIM et collaborer efficacement

Le BIM pourrait générer jusqu’à 20 %5 d’économies sur les projets de construction grâce à une meilleure coordination et à la réduction des erreurs.

Il s’impose aujourd’hui comme le socle collaboratif des projets de construction. Une plateforme intégrée permet de centraliser la maquette numérique, de lire les plans en 3D, de gérer les documents techniques et de suivre un workflow de validation fluide et sécurisé.

Pour les maîtres d’ouvrage comme pour les entreprises, cela signifie travailler sur une base commune fiable, limiter les incohérences, et livrer un ouvrage conforme sans surprises de dernière minute.

La logistique, maillon invisible mais décisif

Un chantier bien géré, c’est aussi un chantier approvisionné à temps. Dans les coulisses, les négociants en matériaux jouent un rôle crucial : ils doivent anticiper les besoins, gérer les stocks, orchestrer les livraisons et s’adapter à des délais parfois tendus.

La maîtrise logistique repose sur des outils tels qu’ONAYA NEGOCE capables de piloter l’ensemble de la chaîne, depuis les approvisionnements jusqu’à la facturation, avec une traçabilité totale. Pour ces acteurs, disposer d’un logiciel dédié au négoce BTP devient un avantage compétitif majeur, garantissant la fluidité des chantiers et la fiabilité des engagements.

Construire autrement, c’est aussi gérer autrement

Alors que le secteur du BTP est engagé dans une profonde transformation environnementale, économique et numérique, les solutions digitales deviennent des partenaires stratégiques. Ce n’est pas la technologie en elle-même qui change la donne, mais la manière dont elle s’aligne sur les besoins métiers : gagner du temps, sécuriser les marges, respecter les normes, et livrer des ouvrages durables.

Demain se construit dès aujourd’hui, avec des outils concrets, conçus pour le terrain, capables de rassembler tous les acteurs autour d’une information partagée, d’une vision commune, et d’une exécution maîtrisée.

1 - Source : McKinsey Global Institute – "Imagining Construction’s Digital Future", 2023

2 - Source : Capgemini Research Institute – "Digitalisation dans la construction", 2023

3 - Source McKinsey Global Institute, "Reinventing Construction", 2023

4 - Source : Autodesk & FMI Corporation – "Construction Disconnected", 2023

5 - Source : Plan BIM 2022 – Ministère de la Transition écologique

Découvrez la plateforme logicielle du BTP : Orisha Construction, utilisée chaque jour par plus de 50 000 professionnels.

Pour en savoir plus exit_to_app