Rejoindre SMABTP, c’est choisir l’expertise au service des métiers du BTP !

Créée par des entrepreneurs du bâtiment pour couvrir les « accidents causés aux personnes », SMABTP a progressivement élargi son périmètre d’action. Aujourd’hui, son expertise couvre l’ensemble des professions et des risques du secteur de la construction. Ainsi, les professions de la maîtrise d'œuvre - architectes, bureaux d'études, sociétés d'ingénierie, économistes de la construction, et ingénieurs-conseils - peuvent s’appuyer sur la connaissance et l’expertise approfondie que SMABTP a des métiers de la construction.

De ce fait, ses relations avec l’ensemble des professionnels du secteur exigent de sa part une stricte neutralité, véritable pilier de sa démarche de fidélisation et de satisfaction client.

Parallèlement, le secteur du BTP connaît une transformation profonde : innovations technologiques, recours à des matériaux biosourcés ou recyclés, évolutions réglementaires en matière d’environnement, de sécurité ou d’accessibilité. Ces mutations modifient en profondeur les pratiques et les modes constructifs, tant en phase de conception que de réalisation, et font émerger de nouveaux risques et, par conséquent, de nouvelles responsabilités pour l’ensemble des professionnels de la construction.

Leader de l’assurance construction, SMABTP est pleinement engagé dans les transformations du secteur. Acteur impliqué, il accompagne au quotidien les professionnels du BTP pour anticiper les évolutions, faire face aux nouveaux risques et relever les défis de demain.

Avec SMABTP, vous ne choisissez pas seulement un assureur, mais un partenaire solide, à vos côtés à chaque étape.

