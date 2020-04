Silverwood, filiale du Groupe ISB, spécialisée dans la création et fabrication de solutions bois pour l’habitat et la construction, dévoile ses indispensables 2020 pour parfaire les jardins. Alors que l’été se rapproche à grand pas, la filiale, guideses clients dans le choix de leurs terrasses. Focus sur trois d’entres elles

Soleil, chaleur et réchauffement climatique sont autant de problématiques à prendre en compte lorsqu’il s’agit de choisir sa terrasse. En effet certains matériaux sont plus coûteux et nécessitent plus d’entretien. Les pavés par exemple, laissent souvent passer des mauvaises herbes entre les différents éléments, la pierre est difficile à nettoyer, le faux gazon aussi, d’autant plus s’il est taché. Quant au béton, mieux vaut l’expertise d’un professionnel, car la pose peut facilement être ratée. Face à ces enjeux, la terrasse en bois est le choix idéal. C’est un des matériau les plus simples à installer, les lames de bois peuvent se clipser à l’horizontale et à la verticale, ce qui peut créer des effets de profondeur, toutefois, le bois doit être traité régulièrement. Déclinés en teintes grisonnantes ou chaleureuses, Silverwood propose trois types de bois pour terrasses qui répondent aux exigences des particuliers.



Terrasse Heartwood

La terrasse Heartwood est éco-responsable et durable. Ses lames sont fabriquées à partir de pins âgés de 80 à 100 ans et contiennent 99% de duramen. Ce boisne nécessite aucun ajout de produit de traitement. Ses dimensions sont 28 x 140 mm et son prix public est de 32,85 euros HT/m², hors pose.



Terrasse Skin Yellow Pine

Avec son veinage très marqué, le bois de la terrasse Skin Yellow Pineoffre un esthétisme atypique et ne contient aucun nœud, ce qui en fait un choix optimal pour une application en terrasse. Ses dimensions sont 27 x 142 mm et son prix public de 45,95 euros HT/m², hors pose.



Terrasse Thermowood

Naturelle et esthétique, cette terrasse proposée par Silverwood est stable dans le temps. Ses lames sont traitées par thermochauffage et se posent en fixations cachées avec les clips PROFIX 2. Ses dimensions sont 26 x 140 mm et est à partir de 40 euros HT/m2, hors pose.



D.T.

Photo de une : ©Silverwood