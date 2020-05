La société Sto s’attache depuis plus de 20 ans à développer des solutions d'isolation thermique extérieure. Des solutions toujours plus inspirantes qui donnent parfois naissance à des innovations surprenantes. Sto lance ainsi de nouvelles peintures bioniques, conciliant nature et technologie.

Le biomimétisme est depuis quelques années déjà une référence majeure pour les enjeux écologiques dans le bâtiment. En s’inspirant du vivant, la biomimétique permet une fusion entre la nature et la technologie afin de créer une solution ou un produit plus éco-responsable. C’est dans cette volonté que s’inscrit aujourd’hui le groupe Sto avec ses peintures bioniques. La nature au service de la technologie En effet, ce spécialiste de la façade s’est inspiré de la nature afin de mettre au point des solutions protégeant les façades de la pollution atmosphérique et végétale, et de tout autres micro-organismes. Pour ce faire, la solution Lotus-Effect a été créée dans le but de réduire l’adhérence de ces particules micro-organiques et polluantes tout en disposant d’un mécanisme autonettoyant sous l’effet de la pluie. Côté peinture de façade, Sto propose la solution Stocolor Lotusan et l’enduit de finition StoLotusan. Ces solutions sont nées à la suite d’observations des chercheurs sur le fonctionnement du lotus : les experts se sont aperçus que les feuilles de lotus étaient toujours plus propres et ce, grâce à leur structure hydrophobe. Cette dernière empêche en effet l’eau d’adhérer totalement à la surface de la feuille. Concernant le séchage des surfaces, le produit Dryonic s’avère particulièrement efficace grâce à son effet drainant. Inspiré du scarabée du désert qui tire du brouillard matinal l’eau nécessaire à sa survie, Dryonic permet d’éviter tout développement des micro-organismes sur les peintures des façades, sans film de protection biocide.



Ces solutions peuvent s’utiliser sur plusieurs types de façades telles que la brique, le béton ou les bardages. Elles se déclinent en plusieurs teintes stables. Concernant le bois, une nouvelle variante est également disponible : il s’agit de Stocolor Dryonic Wood. De nouvelles solutions ont également vu le jour, dont la technologie X-Black pour le refroidissement des façades. Avec ses pigments thermo-réfléchissants, cette technologie permet d’obtenir un Taux de Réflexion Solaire (TSR) supérieur ou égal à 30 %. Ces pigments spéciaux évitent un réchauffement excessif de la façade, qui pourrait engendrer une dégradation du revêtement (fissures, vieillissement…). Dans la même lignée, on retrouve également la technologie Sunblock, qui protège contre les agressions des UV.

D.T Photo de une : ©Sto

