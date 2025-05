Afin de développer de nouvelles solutions, notamment autour de son robot-peintre PACO, la start-up Les Companions lance une campagne de crowdfunding. Le start-up peut en parallèle compter sur un investissement de la part de FFB-GESTES.

En 2018 naît Les Companions, start-up spécialisée en robotique dans le bâtiment. Son innovation phare : son Painting Assistant CObot (PACO).

Faisant l’objet de trois brevets en Europe, aux États-Unis et en Asie, la solution peut peindre jusqu’à 100 m² par heure pour entre 25 et 30 % d’économies de peinture. Le robot-peintre est adapté aux chantiers de construction, comme de rénovation, et tend à réduire « les risques liés aux travaux en hauteur et à la manipulation répétitive ».

D’autant que grâce à ses dernières mises à jour - en cours de dépôt de brevet -, le robot est capable de peindre en se déplaçant et gagner une productivité brute de 20 %. Sans compter la refonte de l’interface logicielle, pour faciliter la prise en main de PACO.

Les Companions veulent aller plus loin, à travers une version 2 de PACO, mais aussi le développement d'un robot collaboratif de ponçage. Ces développements font l’objet d’une campagne de crowdfunding.

Des signatures de contrats en négociation

Lancée sur la plateforme WiSeed, la levée de fonds se présente à travers un prêt sous forme d'obligations, convertibles à 12 % d'intérêts sur 18 mois et accessible à partir de 100 €. 90 % du minimum de la collecte a été atteint.

À plus long terme, Les Companions entend réunir 3 à 5 millions d'euros pour financer ses objectifs marketing et commerciaux, mais aussi pour ses stocks de matières premières ainsi que son travail de R&D.

La start-up observe également des signatures de contrats en cours de négociation, suite à des phases de tests au sein d'entreprises du bâtiment en France et en Europe.

Un investissement de 100 000 euros de la part de FFB-GESTES

Le Groupement Entreprises Spécialisées Traitement et Embellissement des Surfaces (GESTES), rattaché à la Fédération française du bâtiment (FFB), a annoncé le 12 mai avoir injecté 100 000 € aux projets de la start-up, en parallèle de cette levée de fonds.

« L’innovation est au cœur de l’évolution de notre secteur. Ce robot en est un parfait exemple : un levier pour repenser nos chantiers, optimiser nos méthodes et permettre à nos équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, plus techniques et plus enrichissantes », soutient Éric Pellegrin, président de GESTES.



« Nous sommes ravis et fiers de bénéficier du soutien de FFB-GESTES. Le soutien d’un acteur aussi structurant du secteur de la finition et de la peinture que FFB-GESTES constitue une véritable reconnaissance de notre travail, de nos innovations et de de notre volonté de simplifier le travail des professionnels du secteur avec des technologies simples, accessibles et vecteurs de croissance », se réjouit Antoine Rennuit, PDG et fondateur de Les Companions.



Par Virginie Kroun

Photo de Une : Les Companions