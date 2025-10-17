DARTY PRO
93140 BONDY
France
L'EFFICACITÉ DU LEADER AUX SERVICES DES PROFESSIONNELS
DARTYPRO, l'entité dédiée aux Marchés Professionnels depuis plus de 8 ans.
C'est une marque de confiance pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité dans la distribution de produits et de services en électrodomestiques, audiovisuels et multimédia.
Grand compte, PME, TPE : comparez avant de vous engager !
- Un projet de fidélisation, de stimulation ou de conquéte ?
- Un projet d'équipement de vos espaces de détente, vos bureaux, vos salles de réunion, vos chambres d'hôtels, logements locatifs ou établissements de santé...?
- Un projet de centralisation et d'optimisation de vos achats ?
- Un projet de conception et d'aménagement de cuisine sur-mesure ?
DARTYPRO : + DE 200 GRANDES MARQUES ET + DE 10000 RÉFÉRENCES
Sécurisez vos projets auprès du Leader !
DARTYPRO, c'est une offre adaptée aux PROS : biens d'équipements, cadeaux d'affaires, conception et aménagement de cuisines sur-mesure pour les professionnels, comités d'entreprises
Avec DARTYPRO vous disposez d'un partenaire de confiance qui conjugue puissance industrielle, réactivité et souplesse.
Le savoir-faire de DARTYPRO:
- Gros électroménager
- Petit électroménager cuisine
- Entretien et soin de la maison
- Beauté, forme et santé
- Informatique et gaming
- Téléphonie, objets connectés
- TV, vidéo et home-cinéma
- Photo, caméra, drone
- Audio, hifi et home cinéma
- Espace Apple
- Puériculture, jeux, jouet
- Sports et loisirs
- Cuisine équipée