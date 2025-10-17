ConnexionS'abonner
Fermer
DARTY PRO - Batiweb

DARTY PRO

129, avenue Galliéni
93140 BONDY
France
Site web de la marque

L'EFFICACITÉ DU LEADER AUX SERVICES DES PROFESSIONNELS 

DARTYPRO, l'entité dédiée aux Marchés Professionnels depuis plus de 8 ans.

C'est une marque de confiance pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité dans la distribution de produits et de services en électrodomestiques, audiovisuels et multimédia.

Grand compte, PME, TPE : comparez avant de vous engager !

  • Un projet de fidélisation, de stimulation ou de conquéte ?
  • Un projet d'équipement de vos espaces de détente, vos bureaux, vos salles de réunion, vos chambres d'hôtels, logements locatifs ou établissements de santé...?
  • Un projet de centralisation et d'optimisation de vos achats ?
  • Un projet de conception et d'aménagement de cuisine sur-mesure ?

DARTYPRO : + DE 200 GRANDES MARQUES ET + DE 10000 RÉFÉRENCES

Sécurisez vos projets auprès du Leader !

DARTYPRO, c'est une offre adaptée aux PROS : biens d'équipements, cadeaux d'affaires, conception et aménagement de cuisines sur-mesure pour les professionnels, comités d'entreprises

Avec DARTYPRO vous disposez d'un partenaire de confiance qui conjugue puissance industrielle, réactivité et souplesse.

Le savoir-faire de DARTYPRO:

  • Gros électroménager 
  • Petit électroménager cuisine
  • Entretien et soin de la maison
  • Beauté, forme et santé
  • Informatique et gaming
  • Téléphonie, objets connectés
  • TV, vidéo et home-cinéma
  • Photo, caméra, drone
  • Audio, hifi et home cinéma
  • Espace Apple
  • Puériculture, jeux, jouet
  • Sports et loisirs
  • Cuisine équipée
     

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.