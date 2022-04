Grâce à France Num, quels progrès dans la digitalisation du BTP ?

Quatre ans après son lancement, y a-t-il un avant et un après France Num en termes de digitalisation des TPE-PME du BTP ? Le point avec le baromètre 2021 réalisé par la DGE, pilote du dispositif, ainsi que deux entreprises bénéficiaires : Soreba et Clim’Air.

Lancée en octobre 2018, France Num est une initiative gouvernementale, visant à accompagner la transition numérique des TPE et PME. La Direction générale des entreprises (DGE), pilote du dispositif, a fait le point via un premier baromètre 2021 sur l’évolution des structures de 0 à 249 salariés dans ce sens.

Au total, 2 800 entreprises ont été interrogées en ligne et par téléphone, dont plus de 700 avec 0 salarié, par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc). L’étude relève une progression de la numérisation de l’activité des sondés, avec un avant et un après crise sanitaire.

Il faut dire que France Num a été soutenue par le plan de relance, visant à un retour à la normale de l’activité économique française post-pandémie. Ainsi, l’intérêt global des dirigeants envers le numérique a grimpé de 10 points au cours de l’année précédente.

Chiffres globaux de la numérisation des TPE et PME françaises en 2021

Le numérique, un gain en temps et de communication côté entreprises du bâtiment

Plus spécifiquement à l’activité du bâtiment et de la construction, l’enthousiasme envers le numérique s’affirme entre 2020 et 2021. Le bénéfice associé semble mieux perçu par les entreprises (+13,3 points), certains dirigeants se montrant davantage passionnés par les nouvelles technologies (+3,4 points).

« Je pense que le digital existe depuis plusieurs années dans notre secteur du BTP, qu’il est bien exploité par les entreprises structurées mais qu’il reste encore beaucoup à faire notamment chez les artisans et les TPE », nous confie Eric Thiebaut, CEO de Soreba.

L’entreprise de menuiseries, basée à Ribeauvillé (68), s’est tournée vers l’initiative France Num, via le réseau Expert Somfy dont elle fait partie, afin de se former « sur plusieurs aspects du numérique », dont la proximité client et l’apport d'« une information ciblée et claire » sur ses produits et services.

D’ailleurs, au regard du baromètre 2021 de France Num, les dirigeants de TPE et PME du BTP sont de moins en moins nombreux à penser que le numérique diminue la qualité de leur relation avec les clients et collaborateurs (-3,8 points). Au contraire, il améliorerait même la communication avec les clients (+16,1 points), comme les employés ou collaborateurs (+6 points). Autre bénéfice de plus en plus reconnu par les TPE et PME du BTP : le numérique engrange des économies (+8,1 points)

« Le numérique est aujourd’hui incontournable dans nos métiers car c’est un canal de communication et d’information devenu incontournable ; c’est également un moyen de gagner en efficacité et d’attirer les nouvelles générations dans nos métiers », nous assure Eric Thiebaut.

Cependant, le tableau dressé par l’ensemble des entreprises de la construction sur le numérique n’est pas tout rose. Pour preuve, la part pensant que le digital fait perdre plus de temps progresse légèrement (+1 point). Pareil pour ceux considérant leur numérisation tardive par rapport à leurs concurrents (+6,2 points).

Visibilité et vente en ligne, une pertinence en construction chez les entrepreneurs

Il n’empêche que selon Boris Crepeau, président de Clim'Air, le numérique « est synonyme de légitimité, de fiabilité et de notoriété ». Établie à Pons (17), la société est spécialisée dans différents produits du bâtiment : salle de bain, chauffage, ENR, cuisine, plomberie…

En se tournant vers France Num, le groupement a pu étoffer sa page GoogleMyBusiness, ses réseaux sociaux, ou encore son site internet. Pour son dirigeant, ces supports digitaux sont un plus dans la communication et la fidélisation des clients, car ils offrent pêle-mêle diverses fonctionnalités : partage de réalisations de chantiers, système de click-and-collect…

« Nous sensibilisons régulièrement nos clients directs, nos installateurs chauffagistes entre autres, sur les enjeux que représentent le numérique pour eux. Par exemple, il est important qu’ils soient référencés pour qu’ils soient visibles auprès de leurs clients, à savoir les particuliers ou les entreprises ayant besoin de faire appel à leurs services. Ils gagnent en visibilité et communication locale, partage, valorisation et acquisition de nouveaux clients », abonde Boris Crepeau.

L’engouement pour la vente et la visibilité reste cependant mitigé parmi les TPE et PME du bâtiment et de la construction, à en croire le baromètre 2021 de France Num. Si la part possédant un site internet (+14,2 points) et réseaux sociaux (+9 points) augmente entre 2020 et 2021, 9 % seulement des entreprises du secteur bâtiment-construction vendent en ligne. 78 % n’optent pas pour ce mode de transaction et n'ont pas l'intention de le faire dans les 12 prochains mois.

Chiffres globaux sur le recours à la vente en ligne par les TPE et PME

Cette frilosité quant à ces technologies s’explique par divers facteurs. La peur de se faire pirater qui concerne presque la moitié des entreprises du BTP en 2021 (48,7 %, +3,4 points par rapport à 2020), constitue un frein au recours du numérique, mais reste en bas des raisons contraignant la visibilité et la vente en ligne.

Freins à la vente en ligne des TPE et PME du BTP - Source : Baromètre France Num 2021 Freins à l'exposition sur les réseaux sociaux des TPE et PME du BTP - Source : Baromètre France Num 2021 Précédent Suivant

Ce que le baromètre France Num retient en tête des motifs, c’est un manque de pertinence, mais également un manque de temps.

Davantage numériser pour mieux gérer ses chantiers ?

« Le temps disponible au développement numérique et la vitesse de changement de ce monde numérique » ont tendance à perturber les artisans, TPE et PME du bâtiment, selon Eric Thiebaut.

« Aujourd’hui l’artisan doit être connecté aux outils digitaux (plateformes de commandes en ligne pour gagner en rapidité), il doit être également collaborer sur les réseaux digitaux et tout en conservant les liens physiques et communiquer sur les médias digitaux pour être présents H24. Ce temps accordé au numérique n’est pas du temps consacré à leur cœur de métier », corrobore de son côté Boris Crepeau.



Ce qui nous amène à nous amène d’ailleurs à nous interroger sur l’utilité du digital dans l’organisation des TPE et PME du BTP. Les deux dirigeants que nous avons interrogés, eux, la défendent : « Nous avons développé depuis quelques années l’outil « MyBuro » qui est un véritable écosystème digital : il permet aux clients de faire leur devis et passer leurs commandes sur notre plateforme de vente en ligne Mybleurouge.fr à n’importe quel moment. Ils ont une vision sur leurs tarifs et sur les produits en stocks ou délais de livraison », nous expose ainsi le président de Clim’Air.

En témoignent également les chiffres de France Num, selon lesquels 31,5 % des TPE et PME auraient recours à un logiciel de relation client (CRM, Mailing, Phoning, Prospection, etc), 38,8% à une plateforme d’échange de documents en ligne entre collaborateurs (iCloud, Google Drive, etc.) ainsi que 28 % à un outil de collaboration professionnelle. En somme, aujourd’hui, un tiers des TPE-PME semblent convaincus par l’impact du numérique pour leur efficacité sur chantier.

Chiffres globaux sur l'utilisation du numérique par les TPE et PME

Boris Crepeau va même jusqu’à développer le potentiel de l’information digitale, en situation de pénuries et d’inflation des prix des matières premières, et plus globalement de la construction.

« Nous subissons des hausses tarifaires historiques depuis plusieurs mois et la validité des tarifs indiqués dans les catalogues est devenue très éphémère. Nous priorisons donc nos catalogues numériques car nous pouvons les mettre à jour autant que possible. Nous incitons nos clients à consulter nos catalogues numériques accessibles à tout moment. De plus, afin d’apporter un service d’information le plus fiable possible, nous avons mis en place dans l’espace pro de notre site internet www.climair17.fr un fichier indiquant les hausses annoncées par les fournisseurs dans les mois à venir », conclut-il.

Pour consulter en détail le dernier baromètre France Num, rendez-vous sur leur site.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock