Fluidifier l’approvisionnement sur chantier avec Yard Solutions

Afin de simplifier la livraison de marchandises sur chantier, la plateforme project44 lançait ce jeudi Yard Solutions. Cette offre de solutions permet de prédire et planifier certains chantiers en fonction des transports disponibles. Comment ? En recourant à diverses technologies et méthodes : architecture API-first, automatisation IoT, ETA prédictives…

Ce n’est pas tout de pouvoir se fournir en matériaux de construction en ces temps de pénuries - aggravées par le conflit en Ukraine, s'alertent la FFB et la FNTP - encore faut-il gérer le transport des marchandises.

Avoir une telle visibilité peut même être un « défi », selon Kiruba Raja, directeur général des solutions de chantier chez project44, plateforme visant à fluidifier l’approvisionnement dans différents secteurs. Ce jeudi 10 mars, l'entreprise lançait sa panoplie d'outils Yard Solutions, dédiée au BTP.



Trois solutions disponibles depuis une plateforme unique



Yard Solutions rassemble trois outils : Slot Booking, Yard Visibility et Yard Management, dotées d’une architecture API-first et utilisant l’automatisation IoT.

Concrètement, ces technologies facilitent plusieurs procédures, comme le libre-service pour l’arrivée et le départ des transporteurs et l’automatisation des chargements et déchargements des remorques. La concertation entre opérations de chantiers, dockers et chauffeurs est possible grâce à un suivi en temps réel de tous ces acteurs.

Les Yard Solutions peuvent effectuer des calculs d’ETA (Estimated Time Arrival, ou Heure d’arrivée prévue), et ainsi anticiper d’éventuelles planifications de chantier, selon le statut des remorques et leur disponibilité. Ainsi, cela permet « de garantir que les portes de quai et le personnel de l'installation sont pleinement utilisés », développe projet44.

Le tout complété par un accès à des données enrichies (nombre de rendez-vous, de remorques arrivées, les temps d'attente des conducteurs etc.) afin de réaliser des rapports et analyses sur un ou plusieurs chantiers.

Un ensemble de solutions armant les gestionnaires de chantiers sur les capacités de gestion de quai, de chantiers et d'actifs, connectables à une plateforme unique.

« Nos solutions innovantes permettent aux expéditeurs et aux fournisseurs de services logistiques de réduire le temps dans les flux de travail globaux de gestion des portes, de réduire les coûts dépensés pour l'équipement des chantiers et d'optimiser les processus dans l'entrepôt, tels que la priorisation des charges et les affectations des portes de quai », résume ainsi Kiruba Raja.

Virginie Kroun

Photo de Une : project44