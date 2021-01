En 2020, Tryba a accéléré sa transformation digitale : mise en place d’une application mobile, déploiement d’un pack digital… Des services qui lui ont permis de gagner en visibilité, et de garder un contact privilégié avec ses clients et futurs clients, dans un contexte sanitaire particulier. Cette stratégie devrait se poursuivre et même s’intensifier cette année pour faciliter plus encore le quotidien de sa force de vente.

Tryba, réseau français de vente et pose de menuiseries destinées aux particuliers, s’est engagé, en 2020, dans une démarche de digitalisation. L’objectif, s’adapter aux transitions en cours et faire évoluer son offre par rapport aux besoins de ses clients. La marque alsacienne a lancé trois initiatives dont les résultats ne se sont pas fait attendre. Le pack digital tout d’abord, qui assure « une réelle visibilité » à ses Espaces-Conseil. Via ce service, ce ne sont pas moins de 300 concessions, réparties sur tout le France, qui ont renforcé leur présence sur le web. Au sein de ce pack, les équipes de Tryba ont activé plusieurs leviers ; la gestion du référencement web de la concession, des campagnes e-marketing et un accompagnement sur les réseaux sociaux. Du papier au digital Les forces de vente ont également bénéficié de cette transformation digitale avec notamment la mise en place d’une tablette-PC nouvelle génération, un outil devenu indispensable pour garder un contact privilégié avec les clients… et plus encore en période de Covid19 ! Sur cette tablette, les commerciaux accèdent facilement et rapidement à la solution intégrée CRM Métier. A travers ces outils « très performants », concessionnaires et commerciaux ont accès aux mêmes documents en un clic, peuvent les modifier et les faire évoluer en fonction de l’avancée du dossier. Cette digitalisation permet également aux clients de signer électroniquement les éléments de leur dossier, une nouveauté qui, selon Tryba, « séduit véritablement les acheteurs ». L’industriel a en outre développé une nouvelle application mobile qui se présente comme un véritable outil d’aide à la vente. L’application donne la possibilité à la force de vente de prendre en photo l’évolution des réalisations, en particulier les fins de chantier, et de les publier en 3 clics seulement sur son site, et sur les réseaux sociaux. Des références-chantiers qui leur permettent de montrer tout leur savoir-faire, et le design de la marque aux futurs clients. Grâce à cette stratégie, les Espaces-Conseil ont affiché des résultats « sans précédent », se félicite Tryba, avec + 30% de contacts web le 1er semestre 2020. Rose Colombel

Redacteur