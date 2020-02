Tryba, fabriquant de fenêtres, portes, volets et portes de garage, annonce en grande pompe son bilan 2019 et ses prévisions d'ouverture de magasins pour 2020. Le « leader sur le marché de la rénovation » de son secteur se félicite déjà des chiffres encourageants obtenus sur les deux premiers mois de l'année, et compte bien continuer de croître dans les mois à venir.

Elle bat tous les records et dépasse même ses propres prévisions. L’enseigne alsacienne Tryba publie son bilan 2019 et annonce fièrement ses ambitions : une ouverture de 16 points de ventes pour 15 ouvertures prévues, et la reprise de 11 fonds de commerce.

Son intention ? S’implanter partout en France pour gagner encore plus de terrain sur ses rivaux. En plus de l’implantation de points de vente intelligemment répartis sur le territoire, Tryba a ouvert en 2019, 6 magasins secondaires, et 10 espaces-conseils. Les Français souhaitant rénover leurs menuiseries se tournent vers des enseignes de proximités, capables de leur délivrer des conseils. Avec ses implantations partout dans l’hexagone, Tryba devient cette agence de proximité, ainsi, la fréquentation de ses magasins lui permet un bon rendement. L’entreprise estime qu’un « Espace-conseil Tryba réalise, au bout de 3 ans, un chiffre d'affaires de 1 350 000 euros pour un revenu net à disposition du concessionnaire à hauteur de 8 à 10 % ».

Tryba va encore plus loin dans ses implantations. Alors que l’année 2020 vient à peine de commencer, la société annonce que 20 points de vente sont déjà en cours d’ouverture : Champagne-au-Mont-d'Or (69), Dol-de-Bretagne (35), Cannes (06)... un beau cadeau pour ses 40 d'existence. Tryba « qui compte le plus grand nombre de points de vente », prévoit d’installer 33 points de vente dans neuf régions de France.

Quelle recette pour un succès fulgurant ?

Ce succès, comment l’expliquer ? La marque intègre 8 0% d’entrepreneurs qui ne sont pas issus du secteur de la menuiserie et qui affichent, au bout de 3 ans, une rentabilité de 8 % à 10 %.

Chaque concessionnaire, comme les appellent Tryba, commence son nouveau métier par une formation gratuite de 3 semaines. Il est accompagné sur le terrain par quatre formateurs qui organisent des rendez-vous bimensuels pendant six mois. Un animateur technico-commercial prend le relai et rend visite au concessionnaire toutes les 3 semaines pour s’assurer de la bonne gestion du magasin.

Le processus d’accompagnement des concessionnaires de Tryba s’organise de cette façon :

La présentation des secteurs disponibles en création et/ou des concessions à racheter,

La découverte du métier avec un stage de découverte en concession pilote

La recherche et la négociation de locaux adaptés,

La recherche de financement,

La création de la société,

La formation du concessionnaire à son nouveau métier.

Pour débuter les ventes et les conseils dans son magasin, le concessionnaire s’entoure d’une équipe de 6 à 8 salariés composée d’assistants, commerciaux et techniciens-poseurs.

La formation des concessionnaires est essentielle au développement de Tryba. Plus ils sont compétents, plus le chiffre d’affaires des magasins est important, et plus Tryba peut investir dans des nouveaux espaces de vente. Six animateurs forment les nouveaux concessionnaires répartis dans les grandes régions du pays. En moyenne, un animateur s’occupe de la formation de 30 concessionnaires.

Le système de développement de Tryba semble bien rodé, à tel point que le nombre de points de vente ouverts en 2020 dépasse déjà le bilan 2019.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock