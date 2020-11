Utilisé dans le secteur du bâtiment depuis 40 ans, le Minéral Composite CAREA® est un matériau résistant et pérenne, composé à plus de 90 % de charges minérales. Créé par le laboratoire de Recherche et Développement CAREA® et fabriqué en France, ce matériau est unique et offre de multiples applications pour la façade (bardage avec et sans ossature) et le sanitaire (cuisine et salle de bains).

Résidence Michelet-Curial, Paris - Architectes : Groupe Arcane (photo principale)

Non poreux par nature, le Minéral Composite CAREA® ne se tache pas et ne marque pas. Ce matériau fiable, facile et économique à entretenir, vous assure sérénité tout au long du cycle de vie de vos projets. Le groupe CAREA®

Implanté dans les Pays de la Loire, le groupe français CAREA® accompagne ses clients au travers d’équipes commerciales intégrées.



Pour plus de qualité, de services et de proximité, notre fabrication est 100% française, avec des sites industriels dans la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Mayenne. Le "100% fabrication française", gage de durabilité et de respect de la réglementation, soutient également le tissu économique local avec la fabrication et la distribution de produits responsables.



Découvrir nos solutions de façade Découvrir nos solutions pour la cuisine et la salle de bain

Pour en savoir plus exit_to_app