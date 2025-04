HIMACS : une touche colorée pour sublimer la cuisine

HIMACS : une palette de couleurs éclatantes pour un design unique

Deux couleurs distinctives de la large gamme HIMACS participent à cette mise en scène :

Orange* pour le plan de l'îlo central

Banana* pour un ensemble d'éléments muraux

Ce choix audacieux, parfaitement coordonné à la peinture des meubles, met en valeur les propriétés exceptionnelles du Solid Surface haute performance :

Surface lisse sans joints visibles

Hygiène optimale

Facilité d'entretien

« HIMACS a été choisi pour sa large gamme de couleurs et de finitions, offrant des possibilités de conception créative adaptées à tous les styles. Sa solidité et sa résistance en font un choix fiable et élégant pour un usage quotidien », explique Mark Barratt, concepteur du projet.

Une maison victorienne revisitée avec des couleurs et de la lumière

Située dans une maison victorienne mid-terrace sur trois étages, cette cuisine moderne s'intègre dans une extension baignant de lumière grâce à des verrières style Crittall et des puits de lumière. Les murs blancs et les lignes épurées forment une toile parfaite pour mettre en valeur les blocs de couleurs vives.

Un aménagement fonctionnel et esthétique

Chaque zone de la cuisine remplit une fonction précise, de la préparation à la cuisson et au stockage, avec des couleurs soigneusement choisies pour se compléter et créer un effet stimulant. Les jeux de lumière au fil de la journée transforment l'espace, offrant un spectacle visuel fascinant.

En complément des surfaces HIMACS Banana et Orange, des meubles en bois sur-mesure peints en Mischief de Little Greene et Tropical Palm de Sanderson ajoutent une touche chaleureuse. Les matériaux et finitions haut de gamme comprennent :

Une crédence en carrelage métro blanc de Mutina

Un électroménager Siemens performants

Un robinet Quooker Fusion design

Un concept harmonieux jusqu'à la salle de bains

Pour assurer une continuité stylistique, HIMACS est également présent dans l'une des salles de bains de la maison. Le choix s'est porté sur la superbe couleur Sapphire, associée à des vasques intégrées en Alpine White, pour un meuble double sur mesure à l'élégance intemporelle.

Pourquoi choisir HIMACS pour vos projets de cuisine et salle de bains ?

• Esthétique moderne et personnalisable

• Durabilité et résistance aux usages quotidiens

• Hygiène parfaite et entretien facile

Envie d'une cuisine qui allie design audacieux et fonctionnalité ? HIMACS offre des solutions innovantes pour des intérieurs uniques et inspirants.

Crédits Photos : © Chris Snook