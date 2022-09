Joris Ide est un acteur international qui développe des systèmes d’enveloppe métallique pour le bâtiment depuis plus de 30 ans et qui lui permet aujourd’hui d’assurer une présence dans plus de 15 pays européens avec plus de 1 200 collaborateurs.

Les pouvoirs publics ont ainsi mis en place des exigences prescrivant des caractéristiques acoustiques minimales et de plus en plus de maîtres d’ouvrage et de concepteurs s’adressent à des professionnels de l’acoustique. Découvrez ci-dessous 3 solutions acoustiques de haute performance Joris Ide.

Procédé pour l’isolation et la correction acoustique de planchers entre étages de bâtiment en rénovation

Rénover le bâti ancien en transformant une grange en gîte ou en lieu de stockage peut induire la création de plancher d’étages. Bien souvent il est demandé à ce genre de procédé d’être aussi léger que possible afin de limiter les descentes de charge sur l’existant tout en offrant des performances acoustiques suffisantes au confort des usagers.



C’est dans cet esprit que la gamme de solutions acoustiques de Joris Ide dispose d’une famille de planchers en filière sèche. Parmi celle-ci, la gamme PS2P qui est le couteau suisse de ces procédés :

Léger : de 39 à 43 kg/m² ;

: de 39 à 43 kg/m² ; Isolation acoustique standard : RA de 37 ou 43 dB ;

Haute correction acoustique avec un coefficient d’absorption global de 0,95 à 1,00 ;

avec un coefficient d’absorption global de 0,95 à 1,00 ; 2 éléments métalliques porteurs perforés selon la trame d’ossature envisagée.

Procédé pour la haute performance acoustique de toitures d’ERP

En partenariat avec un fabricant d’isolation thermo-acoustique, Joris Ide a étoffé sa famille de solutions pour l’acoustique de l’enveloppe par la série de procédés ; caractérisés par essais en laboratoire ; de la gamme PHONOSTEEL : la haute couture de l’acoustique en enveloppe métallique.



Au sein de cette gamme, le procédé JI PHONOSTEEL T301 dédié aux toitures double-peau avec plénum présente un équilibre masse-isolement acoustique optimum : ses 68 kg/m² fournissent une performance globale de 67 (-7 ; -16) dB.



Des indice plus élevés peuvent être atteints avec d’autres procédés de la gamme PHONOSTEEL présentant des affaiblissement R A supérieur à 80 dB et R A,tr supérieur à 70 dB.



Aujourd’hui et encore plus demain, la gamme acoustique PHONOSTEEL permet à l’enveloppe métallique de se mettre au diapason des nouvelles exigences formulées pour les ‘ARENA’ en France.

Procédé pour l’isolation acoustique entre cellule d’entrepôts

Compartimenter un entrepôt avec une paroi métallique présentant un bon comportement au feu et une isolation acoustique aux bruits aériens entre cellules de 50 dB, c’est désormais possible.



R A = 50 dB, c’est ce que peut vous fournir une solution de cloison testée en laboratoire et composée de 2 panneaux JI Vulcasteel Wall Alpha fixés de part et d’autre de la structure (poteaux) ; ces panneaux à âme isolante en laine de roche sont classé Euroclasse A 2 -s 1 ,d0.



Découvrez toutes les solutions acoustiques en cliquant ci-dessous :

