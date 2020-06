À la recherche de solutions pour vos projets en milieux humides ?

Knauf vous propose Knauf HydroProof®, la plaque de plâtre « super hydro » qui répondra à vos projets les plus exigeants en locaux humides : vestiaires et douches collectives dans les établissements sportifs, sanitaires accessibles au public en ERP, ou encore cuisines professionnelles …

Validé et complet, le système Knauf HydroProof® s’adapte aux différentes configurations quel que soit le type de bâtiment. Principalement destiné aux locaux EB+ privatif et collectif ainsi qu’aux locaux EC partiel (hors lavage au jet haute pression > 10 bars), Knauf HydroProof® s’utilise en cloison et contre-cloison à parement simple ou double. En plafond, elle répond aux besoins des locaux EB+ collectifs.

Les atouts de Knauf HydroProof® :

Une mise en oeuvre validée avec le système complet Knauf.

Solution techniquement et économiquement pertinente, quel que soit le type de locaux humides.

Plaque haute dureté, garantissant la résistance nécessaire au type de locaux visés.

Plaque légère, facile à découper comme à mettre en oeuvre.

Le travail de finition est facilité par son bord aminci et l’enduit prêt à l’emploi dédié, Knauf Proplak® HydroProof®.

Le plus Knauf

Knauf met également à votre disposition un guide de choix des solutions Knauf pour l’aménagement intérieur en milieux humides. Identifiez rapidement la solution qui répondra à votre projet !

Pour en savoir plus exit_to_app