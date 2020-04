Le Groupe ALDES créé le premier mouvement REVOLUTIONAIR avec pour mission de renforcer la prise en compte de la qualité d’air intérieur et de ses impacts sur la santé, et ce grâce à une campagne de communication dénonçant le manque d’actions face à la gravité d’une mauvaise qualité d’air dans les bâtiments.

Placer le consommateur d’air au coeur des enjeux

Depuis 4 ans, le Groupe ALDES est engagé dans une dynamique de conquête portée par la signature #HealthyLiving (un art de vivre sain) affirmant l’engagement du spécialiste de la qualité d’air intérieur de participer à la création de lieux de vie intelligents, plus sains, plus confortables et plus économes en énergie.



Portée par le développement de plus de 30 solutions innovantes dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons), le mouvement #HealthyLiving s’est également incarné au travers la sensibilisation de professionnels et, pour la première fois, l’utilisateur final, le consommateur d’air.

Le premier mouvement REVOLUTIONAIR

Pour accélérer la prise de conscience sociétale sur la gravité d’une mauvaise qualité d’air intérieur, le Groupe ALDES monte d’un cran sa détermination et son engagement. Il lance aujourd’hui le mouvement REVOLUTIONAIR qui a pour mission de dénoncer, sensibiliser, informer et surtout agir auprès de tous les acteurs publics et privés afin de rendre incontournable le sujet de la qualité de l’air intérieur et de passer aux actes.



Afin de rassembler le plus grand nombre de militant de la qualité d’air intérieur autour de ce combat, le Groupe ALDES, militera, tout au long de l’année 2020, auprès du grand public et des professionnels, au travers d’un vaste programme d’actions de communication ciblées.

Un film manifeste pour dénoncer et rassembler

Première étape de la mobilisation : un film manifeste qui permet de revenir sur tous les combats engagés ces 50 dernières années... pour mieux dénoncer l’absence de prise de conscience sur les graves impacts sur la santé liés à une mauvaise qualité d’air intérieur.



D’une durée de 1,12 minutes il met en scène un enfant qui a décidé de faire de la qualité de l’air intérieur son combat face à la gravité de la situation.



Le film permet de revenir sur les provenances de ces ennemis invisibles pour la santé répondant au nom de CO₂ (dioxyde de carbone), COVs (composants organiques volatils), particules fines… Et de rappeler les grands chiffres de leur impact : l’air intérieur est 2 à 8 fois plus pollué que l’air extérieur ; 25% de la population souffrent d’allergies ; un enfant inhale 2 fois plus de polluants qu’un adulte...).

