La qualité de l'air intérieur (QAI) et les solutions connectées font leur grande rentrée avec deux partenariats industriels. D’abord celui noué entre Somfy et Nexelec, qui poursuivent le programme Somfy Air, mais aussi entre Aldes et Getraline, engagés dans l’amélioration de la QAI en logement collectif.

Selon l’Agence de protection de l’environnement américaine, l’air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur. L’organisation mondiale de santé (OMS) recommande quant à elle d’aérer son logement deux fois par jour - matin et soir -, pendant dix minutes.

Face à l’importance croissante accordée à la qualité de l’air intérieur (QAI) dans le bâtiment, certains industriels n’hésitent pas - depuis quelques années - à tirer leur épingle du jeu, en s’associant à des experts de la connectivité.

Somfy et Nexelec poursuivent le programme Somfy Air

« Si les particuliers sont de plus en plus sensibilisés à la recommandation de l’OMS d’aérer quotidiennement leur logement, beaucoup ne l’appliquent pas, par manque de temps, par peur de l’intrusion ou du risque de déperdition énergétique », commente à ce sujet Somfy.

C’est pour cette raison que le spécialiste de la motorisation et de l’automatisation des portes et fenêtres a lancé, en novembre 2019, Somfy Air. Cette gamme propose notamment Sliding air io, un système dotée d’une position « air », par laquelle la baie s’ouvre automatiquement de quelques centimètres et se bloque par mesure de sécurité. Elle peut se refermer automatiquement, en cas d'oubli et de l’absence de l’usager. Compatible avec la box domotique TaHoma, Sliding air io permet de programmer une ouverture quotidienne de la baie coulissante.

Presque quatre ans plus tard, Somfy pousse ses innovations avec Nexelec, société experte des solutions en sécurité incendie, qualité de l’air et gestion énergétique des bâtiments.

Les deux partenaires codéveloppent le capteur Open’R Netsecur.

« Lorsque le capteur Open’R détecte que la qualité d’air se dégrade, l’utilisateur reçoit une notification sur son App TaHoma et est ainsi prévenu de la nécessité d’aérer son logement. Si l’utilisateur est équipé de fenêtres motorisées, il peut déclencher leur ouverture, depuis chez lui ou à distance. Et pour aller encore plus loin, cette ouverture peut également être automatisée, grâce à la création d’un scénario dans l’interface TaHoma », expliquent les deux partenaires.

Capteur Open’R par Somfy et Nexelec - Source : Somfy

Disponible aujourd’hui chez les fabricants et installateurs partenaires Somfy, et sur la boutique en ligne de la marque, Open’R est aussi une solution de confort thermique. Par exemple, le capteur relève une température supérieure à 26°C la nuit, les fenêtres motorisées s’ouvrent automatiquement pour rafraîchir l’atmosphère. En journée, si la température intérieure excède les 25°C, les volets et stores se ferment afin de maintenir la fraîcheur.

Aldes et Getraline engagés dans l’amélioration de la QAI en logement collectif

Au-délà des émissions extérieures, les activités humaines, les matériaux de construction, le mobilier, les produits de décoration, et les agents biologiques impactent également la QAI.

« À l’heure actuelle, un caisson sur quatre ne fonctionne pas correctement à l’intérieur d’un immeuble collectif, rendant ainsi le constat amer que la quasi-totalité des logements ont un problème de ventilation. Or, il a été démontré qu’une mauvaise ventilation entraîne une mauvaise qualité d’air et devient alors un enjeu de santé publique », constatent par ailleurs Aldes, fabricant de systèmes de chauffage, de ventilation d’aération et Getraline, expert de l’installation et de l’entretien de solutions connectées, notamment pour habitats collectifs.

Le PME française s’associe avec Acthys, filiale d’Aldes, pour proposer un service, clé en main, de suivi régulier et constant de l’état des caissons de ventilation.

Caisson de ventilation simple flux Matrys - Source : Site Internet d'Acthys

Naissent donc d’un capteur Getraline les caissons de ventilation simple flux EasyVEC et Matrys. Supervision à distance, mise en service simultanée, consommation électrique minimisée… Voilà les fonctionnalités offertes par ces solutions de ventilation.

« En intégrant les solutions Getraline, nous apportons de la simplicité pour les artisans et les bailleurs sociaux, tout en garantissant le bon fonctionnement », souligne Bénédicte Debaere, directrice de la filiale Acthys. « En s’associant à Aldes dès l’installation, nous offrons la possibilité de suivre le bon fonctionnement de la ventilation et d’assurer la bonne exécution du contrat d’entretien » , se réjouit Tristan Azpitarte, président de Getraline.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock