Aldes, solutions innovantes et économes en énergie pour améliorer la qualité de l’air, le confort thermique et la sécurité dans les bâtiments !

Créé en 1925, Aldes est un Groupe familial international, qui emploie plus de 1300 personnes dans 13 pays.



Proche et à l’écoute de ses clients, Aldes propose des systèmes destinés à l’habitat individuel et collectif ainsi qu’aux bâtiments tertiaires et intervient aujourd’hui dans plusieurs grands domaines d'activités :



Ventilation : véritable précurseur, Aldes est aujourd'hui, leader de la ventilation et de la qualité de l'air et propose les systèmes de ventilation les plus modernes afin de préserver la santé des occupants et le bâti.



Chauffage, Rafraîchissement, Pompes à Chaleur et ECS : impliqué depuis toujours dans le confort économe en énergie et le développement durable, Aldes développe des solutions en utilisant les procédés les plus novateurs en matière d'exploitation des calories.



Composants aéraulique : Aldes a développé un savoir-faire et une offre complète en matière de diffusion, de distribution et de régulation de l’air toujours dans un souci de confort des occupants et de maîtrise des consommations énergétiques associées.



Désenfumage et compartimentage : spécialiste de l’aéraulique et de l’étude du mouvement de l’air, Aldes propose également une vaste gamme de produits participant, lors d’un incendie, au désenfumage mécanique et au compartimentage des bâtiments.



Aspiration Centralisée : aujourd'hui leader européen, Aldes travaille avec les promoteurs et les constructeurs de Maisons Individuelles pour proposer des solutions toujours plus intégrées et performantes, garante de l'hygiène et du confort.



Nos atouts : notre savoir-faire aéraulique et l’innovation, qui sont depuis toujours au cœur de nos processus.

Le savoir faire de Aldes :