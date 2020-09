La 13ème édition d’ARCHITECT@WORK PARIS ouvrira ses portes les 24 & 25 septembre prochains. Cet événement atypique, fort apprécié par l’ensemble des prescripteurs -et notamment par les architectes, architectes d’intérieur et agenceurs a sélectionné à nouveau plus de 700 nouveaux produits présentés par 220 industriels participants.

Afin de garantir une visite dans un environnement sain et sécurisé, cette édition sera organisée sous le strict respect des nouvelles normes sanitaires. Plus d'info sur www.architectatwork.fr

Un concept unique et haut de gamme

Evénement réservé exclusivement aux architectes et architectes d'intérieur, ARCHITECT@WORK dispose d'une scénographie originale qui lui confère une atmosphère feutrée et raffinée. Cet événement s'inscrit dans une démarche hautement qualitative.

C'est en effet un comité de sélection qui choisit les nouveautés des industriels qui peuvent être présentées. Cette procédure apporte, pour le visiteur, la garantie de réaliser une visite enrichissante. En outre, des boissons et en-cas sont à disposition toute la journée ; une attention fort appréciée de tous !

Exposition matériaux – MATERI'HOME, des matières à vivre - Hall A

Parce que le choix d'un matériau ou d'une technique de fabrication est déterminant dans l'aménagement de nos espaces de vie, l'équipe Innovathèque vous invite à venir découvrir une sélection de matières variées pour concevoir vos intérieurs.

Avec le développement du télétravail, nous passons de plus en plus de temps dans notre habitat. Il est donc primordial d'aménager des environnements à notre image qui s'adaptent à nos modes de vie et nos envies.

Matières tactiles et connectées qui ouvrent la voie à de nouveaux usages, matières alvéolaires légères et systèmes d'assemblage innovants pour plus de modularité dans l'habitat, matières recyclées alternatives à nos matériaux traditionnels, matières qui préservent l'environnement et la santé, matières qui jouent avec nos sens…Autant de solutions techniques et esthétiques qui participent à réinventer l'aménagement intérieur pour favoriser notre bien-être.

Exposition photographique : SELECTION OF PROJECTS – Hall A

Le Project Wall ARCHITECT@WORK Paris 2020 présentera la diversité du travail des agences membres de World-Architects. Alors que les deux premières expositions portaient exclusivement sur le travail d'architectes, la sélection de 2020 montrera l'orientation interdisciplinaire de World-Architects.

World Architects.com - Profiles of Selected Architects est une plateforme de la scène architecturale actuelle, soigneusement élaborée et reconnue à l'échelle internationale, qui met l'accent sur l'architecture contemporaine. Elle rassemble des architectes, paysagistes, ingénieurs, designers, concepteurs d'éclairage et photographes.

Exposition photographique – Lauréats DUO@WORK 2014-2019 - Hall B

Dans le cadre de cette 12ème édition, le Comité de pilotage a souhaité présenter les lauréats des 6 premières éditions du concours DUO@WORK organisé par l'UNSFA Ile-de-France. Ce prix distingue les projets qui associent, en étroite complémentarité, recherche architecturale et création industrielle innovante.

Tout projet est éligible dès lors qu'il est le résultat d'un parcours concerté, entre un architecte et un industriel, en matière de réflexion, d'invention, de création ou d'adaptation d'un produit, ou d'un ensemble de produits. Les projets présentés sont récents, en cours d'élaboration ou de mise en oeuvre.

À noter que le lancement de la 7ième édition de ce concours aura lieu à l'occasion de l'inauguration officielle d'ARCHITECT@WORK 2020.

Exposition ACCESSIBILITÉ SÉCURISÉE – Hall A

Que cela soit dans la rue, dans des lieux publics, dans un restaurant, un hôtel ou chez soi, l'accessibilité est au cœur des débats depuis la loi de 2015, Handicap 15. Les personnes en situation de handicap sont enfin reconnues car elles sont plus de 10 millions en France. Or 80% d'entre elles ont un handicap invisible….

Aujourd'hui, l'architecte doit intégrer tous ces paramètres dans ses projets et trouver des solutions techniques pour rendre nos vies inclusives et sécurisées au maximum. Depuis 2014, Francis van de Walle présente à travers sa SENSES ROOM des solutions pour répondre aux besoins et attentes de tous les handicaps ou maladies lourdes. Il élargit aujourd'hui sa réflexion à la prévention de la propagation d'une maladie virale qui voit le retour du cuivre, un métal qui neutralise tous les virus d'une façon naturelle et efficace.

Interventions – Hall B – Thème : Espaces de vie

En complément de ces expositions, des interventions d'architectes et de spécialistes. À noter, notamment :

une Carte Blanche Archinov dédiée à l' agence Projectiles (musée de Lodève, musée du folklore wallon, Galerie d'histoire au Château de Versailles..) avec les interventions de Daniel Mészáros, Reza Azard et Hervé Bouttet.

(musée de Lodève, musée du folklore wallon, Galerie d'histoire au Château de Versailles..) une table ronde ayant pour titre ' Espaces d'après ' avec les architectes David Enon -agence TVK-, Charles-Henri Tachon , architecte, et Sarah Wertheimer-Vateau , Fondatrice chez De La Friche Au Projet.

' avec les architectes -agence TVK-, , architecte, et , Fondatrice chez De La Friche Au Projet. une intervention de Jac Fol , Docteur en philosophie, architecte et chercheur à l'ENSA Paris-Malaquais.

, Docteur en philosophie, architecte et chercheur à l'ENSA Paris-Malaquais. une conférence organisée par l'UNAID avec Stephan Martinache, architecte d'intérieur agence Conseil Architecture et Corine Servonnat, architecte d'intérieur, studio Iéna

Pièces artistiques

Faisant à nouveau le lien entre l'art et l'architecture, ARCHITECT@WORK Paris 2020 présentera des réalisations de la plasticienne Nathalie Camoin-Chanet. À la fois fine et puissante, révélant une subtile maitrise des lignes ondulatoires, la sculpture de Nathalie Camoin-Chanet est au croisement de deux influences qui laissent s'épanouir des oeuvres aux lignes épurées vers une dynamique abstractive.

La maîtrise des matériaux composites lui permet de projeter ses visions aériennes qui l'emmènent le plus souvent à exposer en extérieur. Les sculptures de Nathalie Camoin-Chanet sont paysage, le témoignage d'un flux de données contextuelles qui investit les lieux tant par les formes qu'il propose que par les histoires qu'il invente.

ARCHITECT@WORK 2020 vous réserve un programme riche et animé, avec de nombreux nouveaux produits à découvrir et ce, dans un environnement sain et sécurisé.

PARIS EVENT CENTER

24 & 25 septembre - 13ème édition

Jeudi 24 septembre 2020 - 10h00 - 20h00

Vendredi 25 septembre 2020 - 10h00 - 19h00

