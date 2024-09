Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris doit rouvrir au public d’ici 3 mois, l’établissement public chargé de sa reconstruction annonce un programme riche pour les Journées du Patrimoine, du 20 au 22 septembre.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, qui se tiendront les 21 et 22 septembre 2024, l’établissement public chargé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris annonce qu’un « village du chantier » sera ouvert au grand public sur le parvis de la cathédrale, pour présenter les différents corps de métiers qui s’affairent depuis plus de 5 ans à restaurer le monument incendié.

Cette année, l’évènement se déroulera exceptionnellement sur trois jours (du 20 au 22 septembre), « au regard du succès des éditions précédentes et de la réouverture imminente de la cathédrale », précise l’établissement public Rebâtir Notre-Dame.

Découvrir tous les corps de métiers

Au programme de ces trois jours, on retrouve des ateliers, des rencontres, des animations et des démonstrations d’artisans au travers de neuf espaces : piloter la restauration de la cathédrale, accompagner le chantier, restituer les charpentes, restaurer la couverture et les ornements, restaurer les décors, ou encore reconstruire les voûtes et les maçonneries.

De cette façon, tous les corps de métiers seront représentés : les architectes, les maçons, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les couvreurs, les menuisiers, les ébénistes, les sculpteurs, les ornementistes, les restaurateurs de peinture…

« Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises, compagnons, artisans d’art, architectes, ingénieurs, experts et partenaires… : ce village du chantier représente une occasion privilégiée, dans la dernière ligne droite des travaux de restauration, de découvrir concrètement ou mieux connaître l’ensemble des métiers et des savoir-faire qui sont mis en œuvre et les principaux travaux passés et en cours », souligne Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame.

Les nouveaux dispositifs de sécurité incendie seront également présentés au public, et notamment le système de brumisation installé dans la flèche et les combles.

Un espace pour susciter des vocations chez le jeune public

Autre nouveauté cette année : l’évènement comprendra un espace « famille », dédié aux jeunes publics à partir de 5 ans, visant à susciter des vocations, autour de six ateliers.

Deux ateliers manuels consisteront à se mettre dans la peau des maîtres-verriers et des sculpteurs du chantier en confectionnant un panneau de vitrail, puis en taillant et sculptant un petit élément en pierre.

Deux ateliers de découverte des métiers s’appuieront sur la mallette pédagogique Rebâtir Notre-Dame de Paris et le cahier d’activités Rebâtir Notre-Dame, conçu en partenariat avec les éditions Glénat.

Enfin, deux autres ateliers se feront autour du nouveau set Lego Architecture – Notre-Dame de Paris, avec des objectifs de construction adaptés en fonction de l’âge des participants.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©David Bordes - Rebâtir Notre-Dame de Paris