La pompe à chaleur est une solution qui répond pleinement aux enjeux de la transition énergétique. Sur ce marché très dynamique, sélectionner des produits fiables et performants est essentiel pour garantir la satisfaction des clients. Fabricant français et leader de la pompe à chaleur depuis de nombreuses années, Atlantic est un partenaire de confiance pour les professionnels.

La pompe à chaleur est considérée à juste titre comme une solution d’avenir pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Les aides financières publiques ont contribué à la multiplication des acteurs. Résultat : un marché très concurrentiel, des offres promotionnelles disparates. Et pour les clients, un manque de lisibilité générateur de stress et méfiance.



Fabricant français depuis plus de 50 ans et spécialiste de la pompe à chaleur, Atlantic met tout en œuvre pour rassurer ses partenaires professionnels et leurs clients.

Pourquoi faire confiance à ATLANTIC ?

Une marque française

Présent sur le marché du confort thermique depuis 1968, Atlantic compte 11 usines sur l’ensemble du territoire. La marque est leader dans la vente de pompes à chaleur : 1 PAC sur 3 est une PAC Atlantic !

Présent sur le marché du confort thermique depuis 1968, Atlantic compte 11 usines sur l’ensemble du territoire. La marque est leader dans la vente de pompes à chaleur : 1 PAC sur 3 est une PAC Atlantic ! Une offre complète

Atlantic s’appuie sur une large de gamme de pompes à chaleur qui a fait ses preuves. Conçues pour s’adapter à toutes les configurations, nos PAC sont fiables et robustes.

Atlantic s’appuie sur une large de gamme de pompes à chaleur qui a fait ses preuves. Conçues pour s’adapter à toutes les configurations, nos PAC sont fiables et robustes. Une technologie brevetée

L’échangeur coaxial, unique sur le marché, est le garant d’un fonctionnement performant et d’une maintenance simplifiée.

L’échangeur coaxial, unique sur le marché, est le garant d’un fonctionnement performant et d’une maintenance simplifiée. Éligibilité à 100% aux aides financières

L’ensemble des pompes à chaleur Atlantic sont éligibles aux aides financières publiques. Une source de sérénité pour les clients.

L’ensemble des pompes à chaleur Atlantic sont éligibles aux aides financières publiques. Une source de sérénité pour les clients. Simulateur d’économies d’énergie

Un outil efficace à présenter aux clients pour les aider à se projeter et les rassurer à propos d’un investissement important.

Un outil efficace à présenter aux clients pour les aider à se projeter et les rassurer à propos d’un investissement important. Des services avant et après-vente sécurisants

Atlantic accompagne les professionnels tout au long de leurs projets

Atlantic accompagne les professionnels tout au long de leurs projets Avant-vente : Préconisation, aide au devis, dimensionnement simplifié grâce au logiciel Proji-Pac4.

Après-vente : SAV en ligne, garantie, livraison des pièces d’origine en 24h.

Des outils pour simplifier la pose

Tout est pensé pour faciliter l’installation des pompes à chaleur Atlantic, pré-équipées et prêtes au branchement (Plug & Play).

Tout est pensé pour faciliter l’installation des pompes à chaleur Atlantic, pré-équipées et prêtes au branchement (Plug & Play). Une documentation claire accompagne chaque produit

Un guide d’installation a été développé pour vous aider à vous lancer la pose de pompes à chaleur chez vos clients. Passez de la chaudière fioul à la PAC en toute sérénité !

Travailler en confiance avec ATLANTIC : les installateurs en parlent le mieux