Naema 2, un format compact et ultra performant !

Les nouvelles chaudières de la gamme NAEMA 2 allient compacité, fiabilité et économies pour un confort sanitaire en toute sérénité. Fabriquées près de Lille, les chaudières NAEMA vous offrent une qualité française robuste signée Atlantic. Cette gamme de chaudières murales gaz à condensation s’adapte à tous vos besoins de rénovation.

La gamme NAEMA 2 est conçue en étroite collaboration avec les professionnels de l’installation et de la maintenance de chaudières murales. Les chaudières NAEMA sont performantes et qui plus est, compactes ! Avec une puissance variable, selon les modèles, cette chaudière murale gaz à condensation peut aussi bien gérer le chauffage que l’eau chaude sanitaire. Dans sa version micro-accumulation ou à ballon intégré, elle offre jusqu’à 45 litres d’eau chaude stockée et un débit pouvant atteindre 20,3L/min.

