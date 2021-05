HI-MACS® accompagne depuis de nombreuses années architectes, designers, menuisiers, ébénistes, agenceurs…, dans leurs projets, des plus simples aux plus audacieux, et à ce titre côtoie au quotidien des femmes et des hommes pour qui la passion est inscrite dans leur ADN. A leur créativité, pour ne pas dire leur audace, la quête de la perfection, aux confins des métiers d’Art, les anime, et au-delà des projets ce sont de belles aventures humaines, dont nous sommes les témoins privilégiés.

Parmi ces belles rencontres, KAZEHANA & TUILLIERE, dont nous vous présentons aujourd’hui la réalisation de la surprenante enveloppe de cette villa contemporaine signée par l'architecte Thomas Danin, nichée dans une crique de Vaux-sur-Mer.

Entre brise-soleil et façade… SOLUNA écrit son nom

Dans l’esprit des célèbres brise-soleil qui ont marqué l’architecture de la ville de Royan dans les années 50, telles une seconde peau, 3 élégants claustras grand format, réalisés en HI-MACS®, viennent distinguer cette façade et la personnaliser. Répartis sur 10 m de zone coulissante, leur design graphique joue avec le soleil et la lune pour donner lieu à d’étonnants effets d’ombres.



Face à l’Atlantique, le cahier des charges étant très exigeant, et c’est la raison pour laquelle KAZEHANA & TUILLIERE choisissent toujours les meilleurs matériaux, comme HI-MACS®, pour leurs claustras contemporains haut de gamme.



Les subtils reflets qui se projettent jusqu’à l’intérieur de la maison sont surprenants de netteté et les ombres donnent vie à un véritable design mural serpentant, qui évolue tout au long de la journée. Le blanc pur d’HI-MACS® Alpine White apporte, en outre, une luminosité délicate et raffinée.

« La luminosité du matériau est exceptionnelle. Un blanc pur, mat, et composé de minéraux naturels, une sensation tactile des plus soyeuses, ultra durable. La lumière rendue est si élégante, voire apaisante comme nous le disent souvent nos clients. Pour des créations sur-mesure pleines de finesse, il nous fallait un matériau du standing de HI-MACS® ! », reconnaît Julien TUILLIERE.



Outre les formidables apports de confort thermique, d’intimité et de haute esthétique en façade qu’offrent les claustras, c’est l’identité propre qu’ils procurent à un espace, une façade, une maison, en la distinguant.



Le design des claustras a été imaginé selon une thématique imposée par le client, avec pour composantes la lune et le soleil, à partir de laquelle, de l’esquisse de la designer Harumi KAZÉHANA est né SOLUNA : un patron orné de soleils et de lunes, entre sobriété et courbes.



De l’esquisse à sa matérialisation, ce sont de nombreuses étapes qui ont été menées avec soin, passion et précision, associant procédés numériques et artisanat d’art.



L’installation SOLUNA comporte 3 claustras de 360 cm de haut par 85 cm de large, constitués d’une seule pièce, avec pour un résultat encore plus épuré, une métallerie sur-mesure, permettant d’y intégrer le matériau HI-MACS® sur un même plan. L’élément « cache-rail » est également réalisé en HI-MACS®, simple détail, mais qui fait toute la différence. L’ensemble ainsi que les accessoires sont réglables à souhait.



« Plus qu’une source d’inspiration, il y a une véritable fusion qui s’est instaurée entre notre processus de création et le matériau HI-MACS®. Amoureux de la lumière et des finitions sans concession, ce matériau nous permet de nous exprimer en toute liberté en le travaillant d’une manière peu conventionnelle. Ce qui est très stimulant pour nous, c’est que HI-MACS® arrive à transcrire à merveille toute la sensibilité et l’émotion que l’on met dans notre travail. »

Autre clin d’œil au Royan des années 50… les persiennes

Toujours en résonance avec le style architectural des villas du bord de mer inspirées, entre autres, par Le Corbusier lors de la reconstruction de la ville dans les années 50, les persiennes coulissantes de 85 x 215 cm, en HI-MACS®, qui protègent quant à elles les façades sud et ouest de la villa et en assurent le confort thermique.

KAZEHANA & TUILLIERE reconnaissent que ce projet a été formateur de par les grandes dimensions de cette installation, car il fallait que des éléments quelque peu massifs puissent révéler toute la délicatesse et la légèreté escomptées ! Nous pouvons apprécier aujourd’hui la poésie et la douce luminosité de SOLUNA qui s’inscrira dans le temps grâce à la robustesse du matériau. En effet, HI-MACS® possède de nombreuses propriétés, dont l'une, primordiale pour ce projet : une excellente résistance aux intempéries, aux UV et à l’épreuve du temps.



HI-MACS® est également le premier Solid Surface sur le marché à avoir reçu l'agrément technique européen (ATE) pour les façades de la couleur Alpine White S728. En outre, le matériau a également reçu la certification française QB et l'avis technique du CSTB ATec pour les applications de façade.



Ce projet attire déjà l’attention de beaucoup de promeneurs sur ce chemin de corniche !



Pour Julien Tuilière, « avec HI-MACS®, il n’y a pas de limites, son pouvoir de séduction est tellement multi-déclinable et adaptable à notre habitat d’aujourd’hui que de nombreuses voies sont encore à explorer avec lui. »



Photos : Claustras © Denis Bibbal | Persiennes © Paul-Edouard Karaffa

