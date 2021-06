Depuis 2019, Delta Dore dépoussière les systèmes de GTB avec D-One, une nouvelle solution de pilotage des bâtiments. A l’occasion de l’extension du siège social du Crédit Agricole Atlantique Vendée basé à Nantes, le pionnier français de la maison et du bâtiment connectés apporte son expertise dans la maîtrise et le pilotage centralisé des équipements. Le groupe achève ainsi sa première réalisation en construction neuve sous D-One.

Le nouveau bâtiment de 14 000 m² du Campus by CA est le fruit d’une démarche de co-conception qui s’inscrit dans une nouvelle génération de bâtiments tertiaires. Le système D-One de Delta Dore assure le confort des occupants (gestion des présences, panneaux rayonnants avec détection de présence, ouvrants motorisés,…) et la performance énergétique du bâtiment (suivi de la qualité de l’air intérieur, compteurs, gestion des ECS… ).

Une réalisation exemplaire pour un projet responsable

Conçu par le cabinet d'architectes AIA Life Designers, cette extension s’implante dans la continuité du bâtiment initial, soient 14 000 m² d'espaces supplémentaires qui suivent une démarche responsable ambitieuse où bien-être des collaborateurs, efficacité énergétique et protection de l’environnement portent le projet.



Ce bâtiment organique propose une écriture architecturale globale qui reflète l’esprit de « parc paysager » : la grande transparence entre l’intérieur et l’extérieur laisse entrer le paysage dans le bâtiment et permet de s’adapter aux différents usages des occupants. La conception de cette extension a d’ailleurs obtenu la certification NF HQETM** Bâtiments Tertiaires – Neuf délivrée par Certivéa avec un passeport niveau Exceptionnel. Delta Dore a su anticiper la demande initiale du Crédit Agricole d’opter pour une solution 100% BIM Exploitation et s’intégrer au projet grâce à son système de GTB qui s’interface avec la maquette BIM du site.



* Le Campus by CA, accueille l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole en région Pays-de-la-Loire à Nantes : la Caisse régionale Crédit Agricole Atlantique Vendée, l’accélérateur de start-up « le Village by CA Atlantique Vendée », Technologies et Services, CA Group Infrastructure Platform, IndoSuez, CACIB, UNEXO, ACTICAM, OUEST Alliance, CA Leasing & Factoring, CA Immobilier, Square Habitat, CA Assurances, CA Payment Services, AMUNDI …. pour un total de 1200 personnes.

** La certification Haute Qualité Environnementale (HQE) repose sur quatre piliers : respect de l’environnement, performance économique, qualité de vie et management responsable.

D-One : le BIM au service d’une performance énergétique et d’une gestion optimale du bâtiment

De la conception à l’exploitation, le système D-One mis en œuvre par Delta Dore offre une réponse sur-mesure pour une meilleure exploitation du bâtiment, dans le respect des exigences environnementales et du bien-être des occupants. Il assure le pilotage du confort et des énergies tout en donnant au gestionnaire du bâtiment les moyens de s'approprier le bâtiment et d'en simplifier son usage. Parmi les fonctionnalités déployées :

La gestion automatisée du chauffage et du rafraichissement par des panneaux rayonnants avec détection de présence, une fonctionnalité particulièrement appréciée des occupants.

Le pilotage des 800 stores associés à la fonction Suntracking qui permet d’optimiser la gestion des façades ensoleillées.

Exemple : lorsque le soleil dépasse un certain seuil sur une certaine orientation du bâtiment, les stores en face du soleil vont descendre/monter automatiquement .

. Le suivi de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans les salles de réunion pour réguler l’apport d’air neuf.

Exemple : En plus de garantir un niveau de qualité d’air optimisé en fonction de l’occupation d’une pièce, l’apport d’air neuf est ainsi contrôlé .

. Le pilotage des éclairages par la gestion de présence grâce à des multi-capteurs installés dans les bureaux.

Le système D-One garantit également l’analyse des consommations et du comportement des installations pour que le gestionnaire de bâtiment puisse mieux contrôler les équipements. Il centralise de nombreux multi-capteurs et compteurs qui analysent les consommations du bâtiment (calories, électrique, eau) via sa plateforme ou encore la production eau glacée et eau chaude d’une cascade pompe à chaleur.



« Cette extension du campus témoigne de la relation de confiance que nous avons su entretenir avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée et le cabinet AIA Life Designers, depuis les débuts du projet en 2015. Cette nouvelle étape est une véritable réussite pour nos équipes. En plus de la reconnaissance de notre savoir-faire Made in France, qui passe par la conception et production des équipements jusqu’à leur supervision et maintenance, toutes les équipes Delta Dore ont porté le projet pour déployer un système performant et innovant » déclare Ollivier Le Morellec, Directeur Opérationnel du pôle Smart Building chez Delta Dore.