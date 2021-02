DELTA DORE est une entreprise française pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connectés. Depuis 50 ans, le groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de croissance qui lui a permis d’anticiper les évolutions du marché, afin de devenir un acteur européen incontournable en proposant l’offre « connectée » la plus complète du marché.

DELTA DORE propose a ses clients des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs usages, et met tout en œuvre pour optimiser le parcours client.

Cette simplicité s'exprime dans des méthodes de travail agiles et des relations humaines transparentes.

Pour DELTA DORE l'ouverture technologique de ses offres est clé pour favoriser le développement du marché des maisons et bâtiments connectés.

DELTA DORE favorise l’ouverture vers de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux profils pour les recrutements, et la diversité des cultures à l’international.

La stratégie RSE fait partie intégrante de DELTA DORE. En tant qu’acteur de la transition énergétique, nous voulons redonner la priorité, du sens et de la cohérence à des sujets sociaux, sociétaux et environnementaux. Nous cherchons à traiter de manière équilibrée les aspects économiques et RSE car ces thématiques sont indissociables des enjeux liés à notre activité, comme l’offre produit, la compétitivité, l’innovation ou la satisfaction client.

Le savoir-faire de DELTA DORE :