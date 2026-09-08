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Delta Dore est un groupe français à dimension européenne, pionnier sur le marché du logement connecté.

Depuis plus de 50 ans, il met son expertise en gestion de l’énergie et protection solaire dans les logements, au service de la transition énergétique.

Les ambitions du groupe sont soutenues par un investissement important en R&D, qui représente 10% de son chiffre d'affaires chaque année. L'entreprise conjugue excellence industrielle et Made in Europe (France et Allemagne), et fabrique 5 millions de produits en moyenne par an.

Les solutions Delta dore :

Gestion du chauffage

Pilotage des volets et des éclairages

Alarme, caméra et contrôle d'accès

Mesure des consommations

Smart Home

Delta Dore en quelques chiffres :