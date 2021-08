Les thermostats Tybox fêtent leurs noces d’émeraude en noir !

Gamme phare du groupe technologique Delta Dore, les thermostats connectés Tybox se déclinent désormais dans un nouveau coloris noir mat pour les modèles Tybox 5101. Cette évolution esthétique en apparence accessoire, nous rappelle la pertinence de cette solution de gestion du chauffage, développée il y a 40 ans.

« On ne pourra pas continuer impunément à gaspiller les ressources de notre planète », voici dans quel état d’esprit Joël Renault fonde Delta Dore, à l’aube de la crise pétrolière de 1970. Un demi-siècle plus tard, les solutions développées par l’entreprise pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connectés ont évolué. De l’émergence du numérique à l’avènement d’une société connectée elles apportent de nos jours une réponse plus large aux enjeux de la transition énergétique, et d’un confort individuel accru à la maison comme au travail.



Parmi les innovations emblématiques du groupe français : la gamme de thermostats Tybox lancé en octobre 1981 !

Tybox Black : une nouvelle nuance entre sombre et sobre

La gestion du chauffage n’est plus une simple affaire de réglage de température. Si les thermostats symbolisent le confort à la maison, ils se transforment au fil du temps pour faire partie de la décoration.

Les thermostats Tybox 5101 de Delta Dore, caractérisés par une conception sobre propice à se fondre dans le décor des maisons, se déclinent désormais dans un nouvel habillage noir mat. Un coloris tendance qui s’adapte aussi bien aux maisons modernes que classiques, pour apporter une touche esthétique aux intérieurs.

Conçue pour intégrer avec harmonie les maisons, la gamme de thermostats Tybox se montre même au Palais de l’Élysée lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France (janvier 2020).

Pourtant, c’est son adoption par les foyers français et européens qui contribuent à sa renommée avec plus de 2,5 millions d’unités installées ces 15 dernières années.

Depuis 40 ans, le même objectif de consommer les énergies au plus juste

D’abord programmable et filaire, les thermostats Tybox ont mué au gré des évolutions technologiques et des tendances. Dans les années 90, l’entreprise française développe des modèles sans fil pour s’installer dans les logements sans travaux et mieux s’incorporer dans les foyers. Dès 2015, Tybox devient connectable et rentre pleinement dans l’ère numérique du XXIe siècle.



Aujourd’hui, Delta Dore propose plusieurs modèles de thermostats Tybox sans renoncer à l’objectif des débuts : économiser significativement l’énergie par la régulation et la programmation du chauffage.

Des économies sans négliger le confort

Outre une interface digitale, les thermostats Delta Dore sont connectables avec l’application pour la maison connectée Tydom. Celle-ci permet de piloter son Tybox ainsi que l’ensemble des équipements compatibles d’une maison, à distance depuis un smartphone et/ou une tablette. Au reste, l’expérience devient plus intuitive avec la commande via les assistants vocaux (Amazon Alexa ou l’Assistant Google).

Bien que les solutions Delta Dore visent à réduire l’impact environnemental et la facture énergétique des foyers, elles n’ont jamais négligé le confort de ses occupants. En programmant son chauffage selon ses habitudes, on réduit les dépenses sans négliger son confort.