Bardage PVC Deceuninck : durable, design et facile à poser

Un bardage design pour sublimer chaque façade

Le style architectural au cœur de la conception

Chez Deceuninck, le design est une priorité. Chaque gamme de bardage est pensée pour magnifier les lignes de l’habitat, révéler l’architecture et souligner les volumes. L’alignement précis des lames, les finitions haut de gamme et les effets de matière contemporains apportent une esthétique soignée.

Résultat : un bardage extérieur qui devient un véritable élément d’architecture, adapté à tous les styles – du plus épuré au plus chaleureux.

Une palette de couleurs pour tous les projets architecturaux

Grâce à une large gamme de teintes, les bardages PVC Deceuninck s’adaptent aussi bien aux maisons traditionnelles qu’aux constructions contemporaines. Du gris perle au brun boisé, en passant par les nuances anthracites ou les finis effet bois plaxé, chaque coloris est conçu pour résister dans le temps.

Teintes durables : teintes dans la masse ou films décoratifs ultra-résistants

: teintes dans la masse ou films décoratifs ultra-résistants Résistance aux UV : aucune décoloration ou ternissement

: aucune décoloration ou ternissement Esthétique personnalisable : pour que chaque façade ait du caractère

Trois gammes de bardages PVC pour répondre à toutes les envies

Deceuninck propose une offre complète de bardages extérieurs en PVC, conçue pour s’adapter à tous les projets de construction ou de rénovation :

→ Bardage PVC Standard

Lignes sobres et régulières, parfait pour les architectures classiques et les rénovations patrimoniales.

→ Bardage PVC Premium à jonction invisible

Joints masqués pour un rendu homogène et moderne, idéal pour les amateurs de design minimaliste.

→ Bardage PVC Faux claire-voie

Effet bois ajouré grâce à une bande gris anthracite entre les lames, sans les contraintes d’un matériau naturel.

Chaque modèle est disponible en plusieurs largeurs, textures et finitions pour une personnalisation optimale.

Un bardage technique et performant

Une protection efficace contre les intempéries

Le bardage PVC Deceuninck agit comme une barrière protectrice contre la pluie, le vent, les UV et l’humidité. Il prévient les infiltrations, limite les fissures et protège durablement l’enveloppe du bâtiment.

Un rôle dans la performance énergétique

En réduisant les déperditions de chaleur, ce bardage extérieur améliore l’isolation thermique globale du logement. Un atout pour le confort intérieur et les économies d’énergie.

Bardage PVC : zéro contrainte, entretien simplifié

Un revêtement de façade facile à entretenir

Conçus en PVC haute qualité, les bardages Deceuninck ne nécessitent aucun traitement particulier. Pas de peinture, ni de lasure : un simple nettoyage à l’eau suffit pour leur redonner tout leur éclat.

Résistance aux chocs, à l’humidité et à la corrosion

Durabilité exceptionnelle sans déformation

Aspect neuf conservé année après année

Un bardage extérieur durable et esthétique

Avec sa large palette de couleurs, ses trois gammes design et sa résistance à toute épreuve, le bardage PVC Deceuninck s’impose comme la solution idéale pour habiller durablement une façade tout en valorisant l’architecture du bâti. Une alternative moderne et recyclable qui allie style, performance et simplicité d’entretien.

