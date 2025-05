Fenêtres Elegant : design moderne et haute performance

Elegant répond aux exigences de pose rencontrées dans le secteur du neuf et de la rénovation, en individuel et en tertiaire.

Soucieux de réduire la complexité du processus de production et également celui de la logistique, Deceuninck élargit les possibilités grâce à une même plateforme modulaire permettant l’interchangeabilité des ouvrants sur le dormant de 76 mm.

Le choix des formes de parcloses, les styles et les couleurs (60 coloris) offrent la possibilité de concevoir une fenêtre personnalisée.

Lors du développement d’Elegant, l’usage de matériaux recyclés s’est inscrit naturellement et en accord avec les engagements environnementaux de l’entreprise. Les profilés Elegant sont conçus par coextrusion, un procédé de fabrication innovant qui confère à ceux-ci des caractéristiques de haute qualité alliant innovation et durabilité. Leur composition se constitue quasi de moitié de matière recyclée et de matière vierge.

Focus sur Elegant ThermoFibra Infinity

ThermoFibra incarne une révolution technologique qui allie la fibre de verre continue au PVC dès l’étape d’extrusion. En combinant des matériaux aux propriétés complémentaires, cette innovation offre une solidité inégalée, tout en éliminant le besoin de renforts métalliques.

Les performances thermiques et acoustiques largement supérieures permettent de réduire les émissions de CO2, améliorant l’efficacité énergétique et diminuant les besoins de chauffage. Par exemple, équipée d’un vitrage Ug de 0.6 W/m².K, en dimensions (lxh) 1250 x 1480 mm, Elegant ThermoFibra Infinity obtient un Uw de 0.7 W/m².K.

La joue de feuillure d’une épaisseur de 7 mm offre un look moderne et épuré, ainsi qu’un esthétisme proche de celui de l’aluminium, transformant la perception du PVC. La finesse de son design laisse plus de place au clair de vitrage.

La stabilité est renforcée : en effet, la fibre continue intégrée dans l’ouvrant limite la dilatation due aux variations de température, assurant ainsi une meilleure stabilité des couleurs dans le temps.

Crédits Photos : © Deceuninck

Pour en savoir plus exit_to_app