Les locaux de grands volumes sont difficiles à rafraîchir. Les apports solaires venant de la toiture ou des façades, combinés aux apports calorifiques venant de l’activité et du public, sont difficiles à combattre efficacement.

La climatisation traditionnelle est coûteuse et mal adaptée en raison de l’important besoin en air neuf. De plus, sur de tels volumes, les coûts d’exploitation sont d’autant plus importants qu’une climatisation doit être mise en fonctionnement bien avant les événements pour anticiper les besoins de chaleur, et profiter d’un minimum d’inertie.

Problématique

Le rafraîchissement adiabatique est une solution naturelle parfaitement adaptée à ce type de bâtiment.

Cette solution adiabatique fonctionne avec 100 % d’air neuf grâce à un renouvellement d’air important qui permet de maintenir une qualité optimale d’air ambiant. L’air extérieur est rafraîchi par évaporation d’eau. Un procédé naturel qui permet d’abaisser la température de l’air avec un besoin en énergie très faible. Seule l’énergie nécessaire au passage de l’air à travers le rafraîchisseur et à la diffusion d’air est consommée par le ventilateur. Les autres composants (pompe de circulation, vanne d’arrivée d’eau, vanne de vidange, régulation) ont une consommation énergétique minimale.

L’introduction de cet air frais dans le bâtiment permet, via une légère surpression et l’ouverture (de préférence en partie haute) d’ouvrants de façade ou de toiture, de chasser les calories à l’origine de l’inconfort.

L'installation UrbanSoccer

En 2019, sur le site de l’Urban Soccer situé à Angers, la climatisation d’origine défaillante a été remplacée par des rafraîchisseurs de marque Wetbox WFP 30 000 D à soufflage vers le bas.



Une ouverture à travers la toiture a été réalisée par l’agence Nord-Ouest de SIA afin de permettre la mise en place d’un système de diffusion d’air par gaine textile au niveau des couloirs d’accès aux terrains. Cette mise en place permet de ne pas avoir de gaine directement au-dessus de la zone de jeu ; le système de soufflage longue portée permettant d’amener l’air et de créer un confort thermique sur l’ensemble du terrain.

Aujourd’hui, chacun des cinq espaces indoor de foot 5 de ce centre UrbanSoccer dispose d’un rafraîchisseur autonome permettant une souplesse totale d’utilisation. Une commande murale individuelle permet un fonctionnement simple pour l’utilisateur.



En conclusion, il est possible d’associer simplicité, économies et gestion énergétique optimale à un bel esprit d’équipe.



Crédit photo : UrbanSoccer et SIA