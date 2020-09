Knauf vous propose Knauf Diamant, la plaque de plâtre qui allie résistance aux chocs et charges, qualité de l’air et performances phoniques. Une seule et même plaque relève le défi des exigences variées de vos chantiers !

Les atouts de Knauf Diamant : Sa résistance aux charges lourdes : jusqu’à 55 kg par point de fixation (se reporter aux données techniques)

Sa résistance aux chocs : 200 chocs avant perforation (Test du coup de pied), très haute dureté

Ses performances acoustiques : avec un gain de 4 dB par rapport à une cloison classique

Sa technologie Knauf « air sain » Cleaneo C : pour une amélioration de la qualité de l’air intérieur Pour en savoir plus exit_to_app