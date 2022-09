Bien assurer ses véhicules professionnels, c’est protéger son outil de travail et donc son activité professionnelle ! Communiqué | 08.09.22

Les véhicules professionnels font partie des outils de travail essentiels à une entreprise de BTP. Lorsque, malheureusement, un ou plusieurs véhicules sont immobilisés, cela peut avoir des répercussions sur le fonctionnement quotidien et l’activité de l’entreprise. Il est donc indispensable de bien les protéger. Dans la vidéo #BIENPLUSQUUNSPECIALISTE, découvrez les mésaventures de Thomas et Mehdi ainsi que les solutions apportées par SMABTP pour leur permettre de reprendre leur activité professionnelle le plus sereinement et le plus rapidement possible.