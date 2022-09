Acteurs du bâtiment : rassurez vos donneurs d’ordres avec la certification QSE

Une démarche Qualité Sécurité et Environnement s’articule autour d’une culture d’amélioration continue et de progrès au quotidien. Elle permet d’améliorer l'efficacité de l’organisation, de réduire les risques professionnels et d'agir dans le sens de la protection de l'environnement.

La certification QSE : une assurance qualité

Cette certification est accessible à la quasi-totalité des filières professionnelles, et de facto aux entreprises du bâtiment. Elle a pour objectif de démontrer que l’entreprise a entrepris une démarche de qualité globale regroupant, l’organisation, les produits et services, la santé sécurité au travail et le respect de l’environnement. Elle se base sur les référentiels de 3 normes de système de management internationales : la norme ISO 9001 pour le management de la qualité ; la norme ISO 45001 pour le management de la sécurité et de la santé au travail ; et enfin la norme ISO 14001 pour le management environnemental.

Les avantages à se faire certifier en QSE

Les bénéfices de cette certification sont partagés entre l’entreprise certifiée et le client en quête d’un partenaire expérimenté et fiable. Pour l’entreprise bénéficiant de la certification, cette dernière lui permet :

D’instaurer une relation de confiance avec ses partenaires et ses clients ;

De valoriser la qualité de l’entreprise et des activités ;

De se démarquer de la concurrence en prouvant l’investissement dans les domaines cruciaux pour le secteur du bâtiment que sont aujourd’hui la sécurité et l’environnement ;

D’identifier et maîtriser ses risques couvrant l’activité ;

De structurer l’organisation ;

D’être dans une logique d’amélioration continue permettant de gagner en productivité ;

Enfin, d’être plus facilement sélectionné lors des appels d’offre des grands donneurs d’ordres particulièrement attentifs à ces signes de reconnaissance.

Coté client, avoir recours à une entreprise certifiée QSE, lui permet de :

S’assurer du niveau d’exigence de son fournisseur en termes de qualité de service ;

Réduire l’incertitude sur le niveau d’implication professionnelle du fournisseur avec qui il entame une relation contractuelle ;

Savoir que l’entreprise qu’il a sélectionnée s’implique dans les démarches d’amélioration.

L’ISO 45001 pour réduire les risques pour la santé et la sécurité au travail

L’ISO 45001 permet d’adresser les exigences réglementaires en matière de Santé Sécurité au travail, renforcées par la loi du 2 août 2021, à travers 2 points clés. Le premier est la vérification en continue de la maitrise des risques qui permet de répondre à l’obligation d’évaluation des risques, de mise à jour du plan d’actions annuel et de diffusion non seulement à la médecine du travail mais également au Service de Prévention et de Santé au Travail. Ensuite, le développement d’une culture de prévention avec la participation et la collaboration des collaborateurs, qui permet d’adresser le renforcement de la prévention au travail induit par la révolution réglementaire de la loi du 2 août 2021.

