#BienPlusQuUnSpécialiste​ – N°4 la responsabilité personnelle des dirigeants Vidéo | 21.06.21

Bien plus qu’un spécialiste. SMABTP, c’est le leader dans l’assurance de la construction, mais c’est bien plus que ça. SMABTP, c’est aussi l’assureur de la responsabilité civile des mandataires sociaux ! Environnement réglementaire complexe, partenaires exigeants, judiciarisation croissante… Que vous soyez chef d’entreprise, mandataire sociaux ou encore dirigeant de fait, vous n’avez pas le droit à l’erreur. Toute décision prise au sein de votre entreprise peut entraîner une mise en cause personnelle ; votre patrimoine et votre réputation peuvent alors être en danger et ce, quelle que soit la taille de votre entreprise.