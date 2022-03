BigMat conforte son leadership et se plie en quatre pour ses nouveaux adhérents

Le groupement coopératif BigMat enregistre une croissance jamais observée depuis 40 ans. Porté par des valeurs de solidarité et de bienveillance, le réseau qui a démontré ses capacités de résilience et d’innovation durant la crise sanitaire, poursuit une politique volontariste de recrutement de nouveaux adhérents dans une logique d’accompagnement personnalisé et de long terme.

Concilier liberté d’entreprendre et solidarité économique

Pénurie de matériaux, digitalisation accélérée par la pandémie, impact profond des réglementations environnementales… C’est dans un marché en pleine mutation que la force et la capacité d’adaptation du 1er réseau coopératif de distribution de matériaux pour la construction et la rénovation se sont révélées. Avec une dynamique de croissance jamais observée depuis sa création il y a 40 ans, l’enseigne a atteint un chiffre d’affaires de 1,15 milliard d’€ en 2021 et accueilli, au sein de son réseau, 12 nouveaux adhérents en 24 mois. L’enseigne bleu et rouge, qui compte désormais, répartis sur tout le territoire, 93 adhérents pour 207 points de vente, entend résolument poursuivre sa dynamique de croissance et s’est organisée pour accompagner les nouveaux adhérents, à tous les niveaux, avec un leitmotiv en phase avec ses valeurs : l’humain aussi ça compte !

Répondre aux enjeux réels et spécifiques de chaque nouvel adhérent

Qu’ils viennent d’autres groupements, attirés par le modèle démocratique de BigMat, qu’ils soient indépendants et cherchent ce que peut apporter BigMat en matière de notoriété et de services, qu’il s’agisse d’ex-salariés d’autres enseignes qui décident de se lancer ou encore de repreneurs passionnés en quête de belles entreprises : les profils des nouveaux adhérents sont tous différents, comme leurs enjeux. Sur un socle de services éprouvés (soutien pour le montage du projet aux niveaux juridique et/ou financier, parcours d’intégration, recrutement et formation, accès à une plateforme logistique et à des achats mutualisés, ressources marketing et communication…), BigMat personnalise l’accompagnement de chaque nouvel adhérent et va aussi loin que nécessaire. Au-delà du montage du plan financier par exemple, BigMat accompagne ces nouveaux membres sur des études de potentiel ou dans leurs relations avec les banques. Chaque adhérent bénéficie par ailleurs d’un processus d’intégration comprenant des visites au siège auprès des responsables par sujet, d’échanges avec des adhérents voisins, les animateurs régionaux BigMat sont aussi présents, sans compter les services en ligne pour partager ressources et bonnes pratiques…

Faciliter la création mais aussi un développement pérenne

Si l’objectif de BigMat est d’accompagner chaque nouvel adhérent sur toutes les problématiques auxquelles il peut être confronté dans la phase de création ou de reprise, chaque action est guidée par l’objectif de favoriser un bon développement, cohérent dans le temps, d’organiser une montée en puissance progressive et sur le long terme. Ce processus, en constante évolution pour s’adapter aux évolutions du marché, est le fruit d’un travail collectif. C’est à la fois l’ensemble de ces services complémentaires qui font la différence mais aussi les valeurs portées par BigMat au quotidien. Chez BigMat, chaque adhérent est son propre patron et profite de la force du Groupe. L’humain est statutairement au centre de toutes les décisions. Avant de démarrer un projet commun, il faut fédérer les femmes et les hommes qui font le réseau. C’est sur eux que repose la réussite de toutes les actions collectives, chacune et chacun donne sa voix, c’est-à-dire son engagement et son expertise pour faire réussir le collectif. Les valeurs de partage et de solidarité offrent un socle fort pour réussir, en étant son propre patron indépendant, ensemble. Le modèle coopératif BigMat est un choix gagnant.

Témoignages

Nous avons rejoint BigMat pour le professionnalisme et la qualité des liens qui unissent les équipes que nous avons rencontré. Nous sommes pleinement confortés dans notre décision, nous avons trouvé des réponses aux nombreuses questions qui pouvaient se poser, notamment des sujets RH.

Solenn Guyet, dirigeante de BigMat Lysadis, Guipry-Messac (35), a rejoint le groupement en février 2020



Nous sommes anciens salariés d’une enseigne concurrente et désormais gérants BigMat. Au début de notre projet nous avons rencontré 3 enseignes. La plus réactive et à l’écoute, BigMat. Nous avions besoin d’accompagnement et d’être épaulé, BigMat a cru en nous, nous a aidé au niveau RH, financier et structurel et nous avons un suivi régulier avec l‘animatrice de notre région.

Sébastien Ronnat, co-fondateur en 2018 de BigMat JS Bois et Matériaux à Bergerac (24).



Après une réunion de découverte, je n’avais pas encore signé que j’étais déjà BigMat, ça me correspondait tout à fait. La signature de l’enseigne « Dans tout projet, l’humain aussi ça compte », je l’ai vraiment ressenti. J’ai eu des contacts avec de nombreux adhérents qui m’ont dit « si tu as besoin d’un coup de main, tu m’appelles », j’ai été pris sous leurs ailes. Je bénéficie également de la notoriété BigMat et c’est important.

Frédéric Durello, BigMat Dupamat à Vrigne-aux-Bois (08).

