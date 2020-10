Delabie tisse dans les nouveaux lieux de vie tels que les musées, les restaurants, les sièges d’entreprises, les aéroports, une nécessaire passerelle entre design, architecture et fonctionnalités. Une expérience renouvelée qui conjugue performance et élégance, comme avec la nouvelle finition chrome noir de sa gamme de robinetteries électroniques BINOPTIC

Une gamme complète

Sur plage ou mural, mitigeur ou robinet, pour vasque encastrée ou à poser : pour chaque configuration il y une robinetterie BINOPTIC adaptée.

Conception spécifique pour les lieux publics

Déjà choisi et installé dans de nombreux lieux publics à travers le monde – l'Aéroport International d'Abu Dabi, la Tour Incity de Lyon, la Métropole Européenne de Lille, le nouveau centre culturel Tai Kwun, la Tour Majunga – le BINOPTIC opère la synthèse d'une gamme esthétique aux fonctionnalités spécifiquement adaptées aux lieux publics.

Sa conception 100 % laiton et chrome noir mat offre une résistance optimale à l'usage intensif.

Économie d'eau et d'énergie

Dans les ERP, la consommation d'eau est l'une des préoccupations majeures. L'usage des robinetteries est intensif et l'utilisateur peut être négligeant (non fermeture après utilisation).

Le débit de 3 l/min et la fermeture automatique du BINOPTIC permettent une économie d'eau de 90 % par rapport à une robinetterie classique.

Afin de s'adapter au mieux à l'utilisation, le débit du BINOPTIC est réglable de 1,5 à 6 l/min.

Totale hygiène

L'utilisation sans aucun contact manuel évite la transmission de germes par les mains.



Lorsqu'une robinetterie n'est pas utilisée régulièrement, l'eau stagne dans les canalisations et les bactéries prolifèrent.

Pour pallier à cela, le BINOPTIC est équipé d'un programme de rinçage périodique. Il purge automatiquement les tuyaux toutes les 24 heures après la dernière utilisation.



La conception même du BINOPTIC évite le développement bactérien : l'intérieur du bec est lisse et à faible contenance.



Les versions à piles sont équipées d'une électrovanne à piston. L'eau contenue dans la robinetterie est évacuée et renouvelée à chaque utilisation, ce qui limite les niches bactériennes.

Entretien limité et maintenance simplifiée

Les solutions antitartre (brise-jet, mécanisme) et les filtres à impuretés assurent un entretien minimal du BINOPTIC. Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

Le boîtier électronique propose une aide au diagnostic par LED. L'accès aux composants (piles, électrovanne) est direct, sans dépose du robinet.

Garantie 10 ans

Rien ne manque à ce concentré de technologies, le beau et l'utile n'ont jamais fait aussi bon ménage.

BRÈVE PRODUIT / BLACK BINOPTIC

Robinetteries électroniques en chrome noir mat

La gamme BINOPTIC s'invite dans les nouveaux lieux de vie dans une version noir mat.

Sa conception 100 % chrome noir offre une résistance optimale à l'usage intensif, économies d'eau et d'énergie de 90 %, bec à intérieur lisse antiprolifération bactérienne, débit régulé, programme de rinçage périodique pour une hygiène totale, absence de contact manuel et détection de présence... Rien ne manque à ce concentré de technologies, le beau et l'utile n'ont jamais fait aussi bon ménage.

BINOPTIC H. 90 mm BINOPTIC H. 170 mm BINOPTIC H. 250 mm BINOPTIC mural

Exemple d'installation BINOPTIC mural

