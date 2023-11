Blocs-portes DAS JELD-WEN : pour toujours avoir réponse à tout !

JELD-WEN sait que vous êtes très régulièrement confrontés à des demandes auxquelles il n’est pas toujours simple de répondre. C’est pourquoi la marque a compilé les questions les plus entendues en réunion de chantier et auxquelles vous allez pouvoir répondre grâce à ses blocs-portes DAS innovants. Une chose est sûre : vous ne serez plus jamais pris de court par la question d’un client !

« Vous avez une solution efficace et pas trop moche ? »

La norme NF S 61-937-2 est obligatoire pour les ERP et impose la certification NF aux blocs-portes DAS dont le permis de construire ou l’autorisation de travaux ont été déposés après le 1er janvier 2004. Depuis le 1er janvier 2004, ils doivent aussi respecter les normes européennes de résistance au feu NF EN 1634-1 et NF EN 13501-2. Ça tombe bien ! En matière de fiabilité, les blocs-portes DAS JELD-WEN ont tout bon. Testée suivant la Norme européenne EN1634-1 et certifiée, NF leur conception assure une sécurité à long terme. Les DAS JELD-WEN respectent aussi les critères de résistance au feu définis par la classification européenne (EI30 ou EI60). Côté esthétique, les blocs-portes DAS Simple Action EI30 sont dotés de joints intumescents invisibles, directement intégrés dans les montants des portes et protégés de l’usure.

« Vous auriez la même mais en moins cher ? »

Performants et constitués de matériaux de qualité assemblés dans notre usine française, les blocs-portes DAS de JELD-WEN résistent à un usage intensif (classe C5 soit 200 000 cycles.

Les blocs-portes DAS sont prêts à poser, avec les finitions stratifiés et la pose des plaques de protection en usine. D’autre part, le précâblage électrique est déjà intégré dans l’huisserie pour gagner du temps lors de la mise en œuvre.

Enfin, pour choisir le bloc-porte DAS adapté à votre chantier, il n'est plus obligatoire de connaître la tension (24 ou 48 volts). Les quincailleries sont désormais bitension (pivot, bandeaux et ventouses) et s'adaptent à tous les cas de figures !

« Elle est facile à poser votre solution ? »

Grâce aux blocs-portes DAS JELD-WEN avec asservissement intégré, la mise en œuvre est rapide pour éviter une inaccessibilité des bâtiments trop longue. Pour les lieux atypiques ou les chantiers ne rentrant pas dans les standards, les DAS Double Action sont disponibles sans montant, avec montants ajustables ou fileur. Une adaptabilité à toute épreuve, une installation en toute simplicité et des chantiers en toute conformité : décidément, les solutions DAS JELD-WEN cochent toutes les cases !

Dernière innovation en date en termes de confort, de design et de sécurité : le GR500 FS. Un ferme-porte intelligent débrayable, véritable alternative aux ferme-portes traditionnels ! Avec son mode « porte-libre », il élimine la contrainte de la fermeture automatique du ferme-porte. En cas de détection d’incendie, il garantit naturellement la fermeture du vantail pour éviter la propagation du feu, de la chaleur et des gaz inflammables.

