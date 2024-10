JELD-WEN : votre allié pour des projets de constructions réussis !

Depuis plus de 20 ans, JELD-WEN s’affirme comme le leader incontournable dans la fabrication de portes intérieures techniques et décoratives. À l’image des athlètes de haut niveau, nos équipes se distinguent par une réactivité et une expertise exceptionnelle pour répondre aux demandes les plus complexes.

Alors, conscients que chaque projet est unique, nous nous engageons à vous fournir quotidiennement un accompagnement sur-mesure, en cohérence avec vos besoins :

Nos délais de livraison sont optimisés pour garantir la réussite de vos projets, car nous savons que le respect des échéances est crucial.

pour garantir la réussite de vos projets, car nous savons que le respect des échéances est crucial. Nous mettons à votre disposition notre bibliothèque de produits via Elcia pour tous vos chiffrages en standard et hors standard et pour vous permettre de trouver facilement les produits et les tarifs correspondants à vos attentes.

via Elcia pour tous vos chiffrages en standard et hors standard et pour vous permettre de trouver facilement les produits et les tarifs correspondants à vos attentes. Nos experts formateurs dispensent des sessions personnalisées à travers toute la France, pour permettre à vos équipes de maîtriser parfaitement nos produits et les techniques de pose.

à travers toute la France, pour permettre à vos équipes de maîtriser parfaitement nos produits et les techniques de pose. Notre réseau commercial et notre connaissance approfondie du terrain vous garantissent un accompagnement à chaque étape de votre projet.

vous garantissent un accompagnement à chaque étape de votre projet. Notre organisation régionale et en duo (composé d’un commercial et d’un administrateur des ventes), assure une grande réactivité de réponse à toutes vos demandes.

Optez pour un partenaire prêt à donner le meilleur de lui-même pour la réussite de vos projets de construction !

À l'image d'une équipe soudée, nous travaillons ensemble pour atteindre vos objectifs avec succès. Découvrez comment en visionnant la vidéo dédiée exclusivement à nos services !

