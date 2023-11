Transition énergétique et RGE, ça continue en 2024

Dans un contexte économique bouleversé par une crise énergétique majeure, le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement continuent de miser sur le dispositif MaPrimeRénov’, mis en place depuis janvier 2020. Cet outil de transition énergétique et écologique repose en grande partie sur les entreprises RGE, les plus qualifiées et les plus compétentes pour concrétiser les ambitions des pouvoirs publics en matière de travaux de rénovation.

Le dispositif continue en 2024 de reposer sur deux piliers :

Efficacité

Performance

Le premier pilier concerne principalement les changements de chaudières et les petits bouquets de travaux combinant des gestes d’isolation et l’utilisation de systèmes de chauffage décarbonés. L’objectif principal de ce pilier est d’accélérer le remplacement des chaudières fonctionnant aux énergies fossiles (fioul et gaz) par des solutions de chauffage plus respectueuses de l’environnement, telles que le recours à la chaleur renouvelable, à l’électricité ou au biogaz.

Le second pilier, appelé « performance », sera dédié au financement des rénovations d’envergure ayant un impact fort sur la performance thermique de la maison. Cette prime concernera les travaux de rénovation globale (plusieurs travaux en une seule fois, dans le but d'améliorer les performances énergétiques d'un logement), ou les bouquets de travaux.

Pour mettre en place ce dispositif, de nombreuses entreprises et artisans RGE engagent leurs savoir-faire lors de ces chantiers à vocation de transition énergétique. Ces qualifications et compétences sont reconnues et distinguées par plusieurs organismes, au premier rang desquels QUALIBAT. Au travers de son catalogue de plus de 300 qualifications métiers dans tous les domaines de travaux, et de la mention RGE qui vient s’ajouter à ces compétences métiers, QUALIBAT propose à la fois aux commanditaires un outil de sécurisation des travaux et aux entreprises une assurance de valoriser au mieux leurs compétences et d’accéder à tous les marchés ouverts par les politiques publique de rénovation.

Auprès des pouvoirs publics, des maitres d’ouvrages et des professionnels de la conception, QUALIBAT s’engage dans le monde énergétique de demain.

