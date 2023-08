Blocs-portes DAS JELD-WEN : une réponse fiable et esthétique pour les chantiers ERP

La mise en sécurité est une question de choix, faites le bon !

Pour assurer la sécurité incendie d’un bâtiment, les blocs-portes DAS sont soumis à certaines exigences. Solutions idéales pour l’ensemble des acteurs du bâtiment, les solutions DAS JELD-WEN respectent à la lettre les règlementations en vigueur dans les Établissements Recevant du Public. Certifiées, elles allient fiabilité et sécurité à long terme – suivant la Norme européenne de résistance au feu NF EN 1634-1. Disponibles en EI30 ou EI60, elles garantissent une résistance et une isolation thermique au feu, à la chaleur et aux gaz inflammables.

Une solution qui allie fiabilité et esthétique

La résistance au feu d’une menuiserie intérieure dépend notamment de la présence d’un joint intumescent qui permet la validation de sa fonction coupe-feu. La plupart des fabricants placent le joint sur l’huisserie ou sur la porte. De son côté, JELD-WEN a fait le choix de l’intégrer directement dans les montants de ses blocs-portes Simple Action EI30. Un procédé qui permet de protéger le joint des dégradations accidentelles ou intentionnelles et d’en faire une solution durable et conforme dans le temps. Dernier point mais pas des moindres : l’absence de joint sur les montants confère un aspect épuré au bloc-porte DAS et favorise une mise en peinture rapide – aucune protection du joint n’est à prévoir. Alors, si vous êtes à la recherche d’une solution aussi performante qu’esthétique, le bloc-porte DAS JELD-WEN est la solution qu’il vous faut !

Bonus : une rapidité et une facilité de pose !

Vous n’êtes pas encore totalement convaincu ? Puisque « le temps, c'est de l'argent », JELD-WEN a conçu des DAS faciles et rapides à monter, y compris sur des chantiers complexes. Grâce à l’asservissement intégré et aux options montants ajustables, fileur ou encore version sans montant (en Double Action), le bloc-porte s’adapte aux aléas des chantiers. Un détail qui peut simplifier considérablement votre quotidien !

Pour en savoir plus exit_to_app