Blocs-portes EI30 JELD-WEN : quand la performance se cache aussi (et surtout) dans les détails !

Depuis 2014, tous les blocs-portes Feu doivent être dotés de joints intumescents pour atteindre les performances de résistance au feu en vigueur. En plus d’être particulièrement efficaces pour colmater les espaces et empêcher la propagation de l’incendie, les joints intumescents de nos solutions El30 passent complètement inaperçus puisqu’ils sont directement intégrés à l'intérieur du vantail. Préservés des dégradations, de l’usure et des bactéries, ils conservent une bonne tenue dans le temps. Un concept innovant et universel pour répondre aux enjeux de tous les segments de marché : santé, enseignement, bureaux et administrations, hôtellerie et restauration, habitat collectif...