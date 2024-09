Entre lumière et performance : nos blocs-portes largement vitrés n'ont rien à cacher !

Des solutions polyvalentes pour tous les Secteurs

Les Blocs-Portes Largement Vitrés s’adaptent à une variété d'usages et de secteurs : écoles, bureaux, hôpitaux, hôtels, restaurants, administrations, établissements culturels et sportifs. Conçus pour répondre aux cahiers des charges les plus stricts, ces blocs-portes garantissent le confort et la sécurité des usagers. Ils sont ainsi parfaitement alignés avec la tendance actuelle qui privilégie la luminosité, l'isolation acoustique et l'esthétique dans l’aménagement des espaces de travail.

Des caractéristiques techniques et esthétiques de pointe

Fabriqués à 100% en France, les Blocs-Portes Largement Vitrés se distinguent par leurs nombreuses caractéristiques :

Résistance au feu : E30, EW30, EI30, EI60.

Performances acoustiques : de 32 dB à 36 dB.

Certification DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) : conforme aux normes NF.

Design : surface vitrée XXL et parcloses affleurantes.

Personnalisation : large choix de finitions (textures, matières, coloris).

Ces caractéristiques permettent une intégration harmonieuse dans tout type de projet architectural, offrant une solution sur mesure pour chaque besoin.

La lumière au service du bien-être et du style

L’apport de lumière naturelle est un critère essentiel dans la conception des espaces modernes. La gamme de Blocs-Portes Largement Vitrés, avec ses grandes surfaces vitrées et ses montants discrets, maximise la luminosité et le bien-être des usagers. Disponible en trois modèles (transparence intégrale, traverse centrale ou décentrée), et dans une multitude de finitions (stratifiés tons unis, tons bois, finitions texturées, placages bois, pré-peinte), cette gamme s’adapte à tous les styles architecturaux.

De multiples options et personnalisations

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet, une multitude d’options est disponible :

Charnières invisibles

Ferme-porte encastré

Contrôle d’accès

Serrures multipoints (1, 3, 5 points)

Serrures d’urgence

Crémone pompier

Options multiples DAS

De plus, toute la gamme est disponible en configurations 1 ou 2 vantaux, avec des options telles que la feuillure centrale de battement, les joints doubles lèvres ou anti-pince-doigts.

Alors, n'attendez plus pour transformer vos idées en réalisations concrètes. Découvrez dès maintenant cette gamme en vidéo et laissez-vous inspirer pour vos prochains projets !

Pour en savoir plus exit_to_app