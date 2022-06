Bluesteel Therm en toiture du magasin Desjardins à Cléon Communiqué | 24.06.22

Le 18 mars 2022 a été inaugurée la nouvelle jardinerie Desjardins, à Cléon, en Seine-Maritime. Avec une soixantaine de salariés œuvrant sur 12 000 m², il s’agit de la plus grande jardinerie du Nord-Ouest de la France. Pour sa troisième implantation régionale, le groupe Desjardins a vu grand et dynamique, incluant dans son concept : location de parcelles de jardins potagers, salles de séminaires, espace restauration pour 200 couverts… « comme cela se pratique dans les jardineries belges, néerlandaises et britanniques. » précise Benjamin Dejardin, propriétaire du Groupe. Il faut dire que ces dernières années, l’engouement des Français pour le jardinage s’est largement développé…