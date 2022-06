Le soleil brille sur les bâtiments à usage professionnel

Augmentation du tarif de l'électricité, urgence climatique, engagements RSE … aujourd'hui plus que jamais, le photovoltaïque a un rôle à jouer auprès des entreprises et des professionnels souhaitant contribuer aux enjeux du développement durable. Implantée en région lyonnaise, SOLARWATT France, filiale française du fabricant allemand SOLARWATT Gmbh, accompagne les entreprises françaises dans leur quête d'indépendance énergétique et d'autoconsommation.

Avec la loi Climat et Résilience, les porteurs de projet de plus de 500 m² d’emprise au sol (exploitation commerciale, usage industriel, artisanal, stationnement public couvert) sont dans l'obligation d'équiper 30 % de la surface en panneaux photovoltaïques ou de végétaliser leur toit. Par ailleurs, depuis mars 2022, un dispositif de réduction d’imposition pour les projets inférieurs à 500 kWc permet de réduire le cout global d'un projet photovoltaïque. Ces mesures contribuent à la multiplication du photovoltaïque sur les bâtiments à usages professionnels.

C’est ainsi que dans le département du Rhône, une association syndicale d'industriels (ASLI-ZACM) a fait confiance à Solarwatt pour équiper leur nouvelle plateforme logistique de panneaux solaires premium. Sur le toit du bâtiment, près de 507 panneaux bi-verre ont été installés pour une production annuelle estimée à 185 000 kWh !



« Compte tenu des rendements de ces panneaux haute technologie, le retour sur investissement est estimé à 13 ans ! » Patrice Rault, Président de l’ASLI-ZACM.



Lorsque les entreprises cherchent à intégrer les énergies renouvelables dans leur stratégie RSE, plusieurs choix d'énergies s'offrent à elles : l'énergie hydraulique, éolienne ou solaire. L'électricité solaire présente des avantages considérables par rapport aux autres alternatives : elle peut être revendue à un prix plus avantageux et son installation est plus pratique. En effet, les panneaux solaires sont plus simples à implanter qu’une éolienne par exemple. Et plus discrets pour le voisinage !

Sur le parking d'une entreprise spécialisée dans les solutions de logistique, 15 panneaux bi-verre Solarwatt ont été posés sur un carport ainsi que deux bornes de recharge pour véhicule électrique. L'électricité produite par les panneaux est réinjectée dans le véhicule de fonction de l'entreprise grâce à la borne de recharge. L'installation a également été optimisée afin que l'énergie qui n’est pas utilisée pour l’alimentation de la voiture, serve à alimenter les serveurs informatiques de la société. Pour cette entreprise engagée, le choix du photovoltaïque s’est présenté naturellement.



Les installations photovoltaïques sont en effet durables et rentables. Les panneaux Solarwatt bi-verre sont garantis 30 ans, et peuvent rester en service une quarantaine d'années. Cette longévité est vouée à s’améliorer avec les innovations que connait ce secteur. Basé à Dresde, en Allemagne, le centre de développement Solarwatt travaille en étroite collaboration avec des industriels tels que BMW i pour créer des solutions photovoltaïques toujours plus performantes.



Alors que notre monde fait face à des défis climatiques et environnementaux, les bâtiments aussi deviennent responsables. Solarwatt accompagne les professionnels souhaitant produire et consommer une électricité propre et durable et devenir acteurs d'un avenir meilleur.

Pionnier européen et expert de la technologie des panneaux bi-verre depuis 1993, Solarwatt distribue également des solutions photovoltaïques tels que les carports, les onduleurs, les bornes de recharges etc. Cette large gamme de solutions permet au fabricant allemand d’accompagner les projets solaires des professionnels, qu'ils soient artisans, chef de petite, moyenne ou grande entreprise, agriculteurs…

