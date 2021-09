Bluevoûte et Bluesteel en toiture du nouvel atelier Fichou Autodistribution

Ce dernier lanterneau a été prévu sur la partie bureau. Tout en bénéficiant d’une isolation renforcée (modèle Therm pour amélioration thermique) Il permettra un désenfumage en cas d’incendie, mais aussi et au-delà d’une lumière naturelle de qualité, une performance esthétique et acoustique, le PCA Pearl Inside intégrant des micro-billes de verre. Les atouts phoniques de ce type de remplissage sont une valeur Rw de 28 (0 ;-2) dB et Lia de 65 dB pour le remplissage seul.