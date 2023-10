BMEL Premium, la bouteille de mélange Classe A de Thermador

Dernière innovation du spécialiste de la distribution de composants de chauffage et sanitaires, la BMEL Premium est la première bouteille de mélange de Thermador à la classe énergétique A. Grâce à ses performances énergétiques élevées et son isolation haute performance, elle est particulièrement adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement.

Des performances énergétiques avancées Conçue pour les installations de chauffage et de rafraîchissement, la nouvelle bouteille de mélange Premium doit ses performances énergétiques exceptionnelles à plusieurs caractéristiques clés : Un isolant polyuréthane expansé rigide. Avec son coefficient d’isolation thermique élevé, cette matière assure une isolation optimale contribuant ainsi à l’efficacité de l’installation de chauffage.

Un revêtement extérieur en Magnélis ® . L’alliage composé de zinc, d’aluminium et de magnésium offre une résistance accrue contre la corrosion et augmente la durée de vie de la bouteille.

. L’alliage composé de zinc, d’aluminium et de magnésium offre une résistance accrue contre la corrosion et augmente la durée de vie de la bouteille. La présence de 2 piquages seulement sur chaque côté pour optimiser l’isolation thermique de la bouteille. La BMEL Premium devient ainsi la première bouteille de mélange de Thermador dont la classe énergétique s’élève à A. Pour une installation flexible Les performances de la BMEL Premium sont complétées par la flexibilité qu’elle offre pour son installation. Réversible, la bouteille de 12, 25, 50 ou 100 litres, s’installe indifféremment à gauche ou à droite de la chaudière. Ces 2 piquages peuvent en outre être couplés à un séparateur hydraulique pour offrir plus de voies de distribution. Cette bouteille de mélange hautement performante est idéale pour les installations domestiques visant à maximiser leur efficacité énergétique. Ses matériaux de haute qualité en font le choix idéal pour des projets soucieux de minimiser leur empreinte carbone. Pour en savoir plus exit_to_app