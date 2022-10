Boît’coque : la boîte de réservation économique et pratique

Devenue un véritable indispensable des travaux de plomberie, la boîte de réservation s’adapte aux besoins des plombiers pour leur faire gagner du temps et leur faciliter le travail. La boît’coque, développée par MSC, se distingue par sa facilité de mise en œuvre et sa légèreté.

La boîte de réservation, un indispensable des chantiers

Pendant longtemps, il n’existait pas de systèmes d'incorporation pratiques et faciles à mettre en œuvre. Les plombiers devaient faire face à des découvertes de réservations difficiles, à des risques de fuites dans les fourreaux et les réservations et à une mise à longueur des fourreaux souvent compliquée.



Au fil des années, des solutions ont été développées pour faciliter le travail des plombiers et les boîtes de réservation sont rapidement devenues un indispensable des chantiers. Permettant le passage des tuyaux et des gaines dans les dalles en béton en attendant la mise en place des tubes a posteriori, la boîte de réservation fait gagner du temps et permet des finitions plus soignées tout en limitant le risque de malfaçons.

Boît’coque, une solution aux nombreux avantages

MSC Distribution, fabricant et distributeur français de solutions de chantier, propose une boîte de réservation dédiée à la plomberie rapide à incorporer. La Boît’coque, fabriquée en polypropylène, est solide tout en étant légère et facile à transporter.



En effet, elle est présentée en demi-coques qui s’emboîtent pour un gain de place important sur le chantier. Chaque demi-coque présente 9 opercules permettant le raccordement de fourreaux de diamètres de 40 ou 50. Une seule boîte dispose donc de 18 opercules au total et donne la possibilité d’incorporer deux diamètres de fourreaux.



La Boît’coque est clipsable et offre un montage simple qui permet de gagner du temps sur le chantier. Une encoche renforce le bon maintien du fil de fer au moment du coulage de béton. Le dessus de la boîte est recoupable après coulage (20 x 10 mm) pour des finitions plus pratiques.



Cette solution économique ne craint pas les intempéries.