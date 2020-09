Pour accompagner les architectes dans l’évolution rapide des enjeux et des outils de leur profession, BMI partage aujourd’hui dans un livre blanc des données et des solutions inédites. En articulant les résultats de son enquête internationale autour de « L’effet Architecte », BMI propose des pistes concrètes pour renforcer l’impact et le rôle des architectes dans tous les projets.

Une enquête internationale inédite

Tous les professionnels s’accordent à le dire : entre l’évolution rapide des technologies et la multiplication des solutions innovantes, les architectes font face à une mutation inédite − et parfois déroutante − de leur profession. Pour étayer cette impression, BMI est allé à la rencontre de plus de 1 850 architectes en Europe, en Chine et en Malaisie. Les résultats de cette vaste enquête (qui forment le socle de ce livre blanc) sont probants et ils ont permis d’identifier les trois pôles sur lesquels les architectes du monde entier veulent évoluer : l’information, la collaboration et l’innovation.



En collaborant plus efficacement avec les autres acteurs impliqués dans le processus de construction, en ayant accès à une information précise et à jour sur les nouveaux matériaux et en utilisant des technologies émergentes comme le BIM, les architectes garantissent l’importance de leur rôle et maximisent « L’effet Architecte ».

L’effet Architecte : un concept clef pour saisir de nouvelles opportunités

L’effet Architecte désigne la capacité des architectes à avoir un impact positif accru sur l’ensemble de la construction, à faire preuve de créativité pour proposer des solutions innovantes et à s’appuyer sur les matériaux les plus adaptés aux défis spécifiques de leurs projets. L’effet Architecte assure aux architectes un rôle et une influence prépondérants dans les projets et leur offre ainsi des opportunités sans cesse renouvelées. Pour maximiser cet effet, ils doivent être en mesure de compter sur des outils performants, qui leur permettent de relever avec brio les challenges environnementaux et sociaux contemporains.



Le livre blanc de BMI fait le point sur ces outils et démontre de façon concrète aux architectes que les solutions pour renforcer l’effet Architecte sur leur projet sont à portée de main… Parfois au coeur de zones du bâti trop souvent inexploitées, et pourtant riches possibilités, comme le toit.

Bien plus qu’un toit

Parce que pour BMI un toit n’est jamais simplement qu’un toit, ce livre blanc permet une mise en perspective inédite des enjeux professionnels des architectes inscrits dans leur époque. Performance énergétique, esthétique, défis environnementaux et confort : le toit est à la fois une clef de voûte et un véritable catalyseur pour le traitement innovant de ces problématiques, aujourd’hui incontournables. Fort de son expertise, le plus grand fabricant de solutions pour toiture-terrasses, toitures en pente et solution d’étanchéité en Europe aide dans ces pages les architectes à respecter les objectifs de leurs projets et à en optimiser la valeur.