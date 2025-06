WAKAFLEX : souvent copié, jamais égalé

Les avantages du Wakaflex

100% étanche : la technologie de polymérisation unique garantit une étanchéité parfaite au niveau des jonctions.

Avis technique : la seule solution du marché sous Avis Technique

Facilité de pose : mise en œuvre sans outil spécifique. Marouflage facilité grâce à sa grande adaptabilité : épouse tous les profils de tuiles (plate, faible et fort galbe), l'ardoise et autres matériaux de couverture. Très forte adhérence grâce à ses bandes de butyle.

Toiture durable : résistance extrême aux variations de température et aux mauvaises conditions climatiques.

: résistance extrême aux variations de température et aux mauvaises conditions climatiques. Wakaflex bénéficie également d’une garantie produit de 10 ans.

Une composition unique

Wakaflex se compose de 4 couches constituées d’un PIB flexible (polyisobutylène), renforcé d’une grille en aluminium.

Cette conception le rend extrêmement solide et résistant à la déchirure tout en étant léger et facile à utiliser. Il possède également une extensibilité élevée allant jusqu’à 45 % en longueur et 10 % en largeur, ce qui le rend extrêmement polyvalent et en fait une solution idéale pour les zones complexes.

Wakaflex à l’épreuve du temps

Des tests effectués en continu dans notre centre technique en Allemagne garantissent les performances élevées du Wakaflex dans le temps.

Test de vieillissement effectué en interne sur 30 ans Test de performance par rapport aux produits concurrents, notamment : exposition prolongée aux rayons UV résistance en cas de pluie et de conditions météorologiques extrêmes aspect général du produit. Résultat : Wakaflex est la bande d’étanchéité la plus durable.

Qu'est-ce qui fait que Wakaflex se distingue des autres produits ?

Sa technologie auto-adhésive unique assure une parfaite étanchéité. Contrairement à une jonction visible, il offre un résultat homogène. Il est ainsi étanche à l’eau.

Wakaflex, un produit adapté à tous vos projets

Wakaflex peut être appliqué sur des toitures traditionnelles en tuiles terre cuite (plate, faible et fort galbe), tuiles béton et en ardoises naturelles ou ardoises fibres-ciment.

