BOITCO PMR® : la solution simple et économique pour l'incorporation des équipements P.M.R.

Une installation simplifiée et conforme aux normes PMR

BOITCO PMR® est une solution pratique et rapide à mettre en œuvre, livrée pré-assemblée et collée pour faciliter l’installation. Ce kit permet de transformer une baignoire classique en douche aux normes PMR sans travaux majeurs d'évacuation, comme l'exige l'arrêté du 11 septembre 2020 dans le cadre de la Loi ELAN.

Grâce à ses caractéristiques techniques, il supprime les vidanges aériennes apparentes au sol, améliorant ainsi l’esthétique et la fonctionnalité des installations sanitaires.

Le kit est particulièrement adapté aux travaux de rénovation ou d'évolution des logements, avec des dimensions compactes et une hauteur ajustable grâce à son système de prédécoupe.

Robustesse, étanchéité et sécurité sur chantier

La robustesse de BOITCO PMR® repose sur la qualité de ses matériaux, notamment le polypropylène recyclé, garantissant une protection mécanique élevée en phase de chantier. Grâce à son fourreau de protection en tube pression et à ses opercules hermétiques, le kit est parfaitement étanche, même en cas de conditions météorologiques difficiles.

Aucune formation d'eau stagnante ou de glace ne se produit dans les boîtes ou fourreaux encastrés, assurant ainsi un passage des conduites PER sans interruption.

La sécurité des opérateurs est également renforcée, grâce à la suppression du risque de chute lié aux vidanges visibles, ainsi qu'à la pose en négatif, permettant une planéité parfaite sans besoin de piochage autour des boîtes.

Engagement environnemental et gain de productivité

En plus de sa robustesse et de sa praticité, BOITCO PMR® s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Entièrement conçu à partir de matériaux recyclés et 100% recyclable, il contribue à la réduction des déchets sur le chantier.

L'assemblage préalable en usine limite les manipulations sur site, évitant les opérations de sciage et de collage, ce qui améliore la propreté du chantier et réduit le risque d’erreurs.

Livré prêt à l’emploi, BOITCO PMR® permet également un gain de temps précieux pour les installateurs, tout en assurant une mise en conformité rapide et fiable des installations.

BOITCO PMR® propose des innovations qui simplifient le travail des professionnels, avec une installation garantissant la pente DTU et une réduction des nuisances sonores. Le kit inclut des repères pratiques pour la pose et une manutention optimisée, facilitant le stockage et le transport sur chantier.

Adapté aux besoins des professionnels du bâtiment, BOITCO PMR® assure une mise en œuvre rapide, sécurisée et conforme, garantissant un chantier efficace et propre.

