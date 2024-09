Corps d’enduit chaux-chanvre enaé : un enduit tout en légèreté, des gains à chaque étape du chantier

Rendement optimisé : grâce à la chènevotte fine, ce produit est très léger, permettant un rendement de 7 kg/m²/cm contre 13,5 kg/m²/cm pour un enduit chaux Weber

: grâce à la chènevotte fine, ce produit est très léger, permettant un rendement de 7 kg/m²/cm contre 13,5 kg/m²/cm pour un enduit chaux Weber Sac allégé, 15 kg au lieu de 25 kg Manutention simplifiée, réduisant la fatigue en fin de journée. Moins de pénibilité pour l'ouvrier qui porte et casse le sac, et pour le projecteur, avec une lance plus légère. Application facilitée : Sa légèreté rend le produit facile à lisser et permet une montée en charge jusqu'à 5 cm ponctuellement et 2 cm partout. Produit flexible (CSI), adapté à tous les types de supports, y compris les plus tendres. Teneur en chaux aérienne > 85 % en volume, respectant ainsi les spécificités du bâti ancien.

Sans sable siliceux : il aide à préserver les ressources primaires, notamment le sable, qui est remplacé par la chènevotte, une fibre issue du chanvre, une plante renouvelable chaque année et cultivée sans produits phytosanitaires.

L'utilisation de la chènevotte permet d’alléger le produit de 40%, faisant de cet enduit l'un des premiers corps d’enduit biosourcés sans sable et prêt à l'emploi sur le marché ! La chaux permet au produit de s’adapter à de nombreux supports, même en forte épaisseur et de réguler l’humidité des bâtiments tout en préservant des risques de moisissures.

C’est un matériau durable et idéal pour restaurer et respecter le patrimoine ancien et neuf.



En extérieur, la finition enduit épais grain fin devra être appliquée en finition du corps d’enduit chaux chanvre enaé. Parfaitement adapté à la rénovation extérieure et intérieure, l’enduit est destiné à la protection et la décoration des maçonneries anciennes.

S’applique en une passe en épaisseur parement d’environ 10 mm.

Enduit d’imperméabilisation coloré, disponible en 95 couleurs.

Toutes les finitions sont possibles : Grattée fin, talochée ou talochée éponge.

